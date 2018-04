El PP pide al PSOE que firme la moción para una mejora en La Inmaculada

La vicesecretaria de Sanidad del PP de Almería, Maribel Sánchez, pidió ayer al Partido Socialista que se aclare de una vez por todas con su posición respecto al Hospital La Inmaculada y "aunque no sea por dignidad política, sino por respeto a sus vecinos en sus municipios" vote a favor de la moción que el PP está presentado en todos los pueblos del Levante, Norte y Almanzora, pidiendo más especialistas para este centro hospitalario con el fin de que la plantilla se adecue a las necesidades reales del centro y de su zona de influencia que abarca los 150.000 habitantes, así como para que los profesionales sanitarios tengan mejores condiciones sociolaborales y evitar la fuga de batas blancas que lleva muchísimo tiempo produciéndose y que ha provocado que el hospital no cuente con los especialistas que necesita desde hace ya varios años. Sánchez explicó que hasta el momento el PP ha llevado la moción a 15 plenos municipales, y el PSOE en lugar de seguir la misma línea en todos los municipios ha actuado como "una veleta" sin guardar criterio alguno. Así, señala que la moción ha sido aprobada por unanimidad de toda la corporación en seis pueblos (Huércal-Overa, Pulpí, Chercos, Somontín, Laroya y Turre). En el caso de Albox, los concejales socialistas se ausentaron del pleno en el momento de la votación, por lo que se aprobó por unanimidad de todos los grupos presentes.

Pero este apoyo ha brillado por su ausencia en otros municipios como Vera, donde la moción fue rechazada con los votos de PSOE y PA, a pesar de que la concejal de Sanidad del equipo de gobierno salvó su voto y se abstuvo. "Deja mucho que desear que la concejal responsable del área se abstenga y el resto del equipo de gobierno vote velando más por su partido político que por el interés de los ciudadanos". En el caso de Alcóntar, Fines, Sierro, Vélez Rubio y Vélez Blanco, los concejales socialistas directamente dijeron no a la moción popular. Y en los municipios de Taberno y Macael los concejales del PSOE decidieron abstenerse. Para Maribel Sánchez la actitud de los socialistas en estas comarcas "deja mucho que desear", y espera que de aquí en adelante, cuando la moción se debata en los ayuntamientos que restan hasta los 41 afectados, "prime más para el PSOE el interés y la defensa de los derechos de los vecinos de los pueblos de estas comarcas antes que las siglas políticas del Partido Socialista". La vicesecretaria de Sanidad del PP de Almería recordó que esta discriminación, según lo ratifican los propios sindicatos profesionales, lleva a que este hospital no disponga de dermatólogo desde hace más de un año; solamente disponga de dos oftalmólogos y medio tras el abandono voluntario, en menos de un mes, de los 5 que entraron el verano; sólo cuente con 5 cirujanos de los ocho que había por abandonos y jubilaciones, para las que no se han cubierto las plazas -que ya ha obligado en más de una ocasión a cerrar quirófanos y suspender intervenciones-; o que en el Servicio de Urgencias cuente con una plantilla actual en torno a los 16 médicos -cuando la propia Dirección confirma que no tenía que haber menos de 23 médicos para atender las 240 consultas diarias y que en la actualidad está habilitado para atender sólo 140.