El Pleno pide a la Junta a que el hospital cuente con los especialistas necesarios

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa, en sesión ordinaria celebrada ayer, aprobó por unanimidad de los distintos grupos políticos una moción presentada por el Grupo Popular con la que "estamos dando voz a nuestros vecinos y pidiendo que se mejore nuestro Hospital Comarcal que tiene una zona de influencia de más de 150.000 habitantes en el Almanzora, Norte y Levante de la provincia de Almería y 41 municipios", detalló el alcalde Domingo Fernández.

La moción hace alusión a "la realidad del Hospital La Inmaculada que desgraciadamente para los vecinos de la zona cuenta con una falta de especialistas y personal sanitario crónica, entre otras deficiencias, que contradice las afirmaciones de capacidad y calidad de sus responsables. La gestión de la sanidad por parte de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería es lamentable, pero lo que es más lamentable aún es que existan hospitales comarcales como el de Huércal-Overa, donde los servicios sanitarios son, además, inferiores al resto de Almería y Andalucía. Una discriminación que lleva, como así lo ratifican los propios sindicatos profesionales, a que este hospital no disponga de dermatólogo desde casi 1 año, solamente disponga de 2 oftalmólogos tras el abandono voluntario, en menos de un mes, de los 5 que entraron el verano, sólo cuente con 4 cirujanos de los 8 que había por abandonos y jubilaciones, para las que no se han cubierto las plazas -que sólo cuente con un otorrino o que el Servicio de Urgencias cuente con una plantilla actual de 14 a 16 médicos -cuando la propia Dirección confirma que no tenía que haber menos de 23 médicos para atender las 240 consultas diarias y que en la actualidad está habilitado para atender sólo 140-, lo que supone una sobrecarga para los trabajadores. Pero no termina aquí la discriminación que sufre el Hospital La Inmaculada por parte de la Junta de Andalucía con respecto a otros hospitales, mantiene sólo 2 internistas de guardia y 1 en turno de noche (de 20.00 a 8.00 h), que debe atender entre 80 ó 100 enfermos, más el resto de pacientes no pediátricos que le puedes asignar desde otro área). Una deficiencia única del Hospital La Inmaculada, incompresible e inaudita, que no pasa en ningún hospital de Andalucía".