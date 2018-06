Proponen que la imagen de Jesús Nazareno salga a costal

El Paso Morado de Huércal-Overa vive unos días convulsos en torno a su titular cristífero, Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las imágenes más devocionales de toda la provincia. Y es que hace tan solo unos días, la Junta de Gobierno de la hermandad estudió la posibilidad de cambiar, por vez primera en su dilatada historia de existencia, la forma de cargar al Nazareno, pasando de la forma granadina actual a la forma sevillana. O lo que es lo mismo, de portarlo a varales como se ha realizado durante toda su trayectoria a portarlo a costal por primera vez y bajo las trabajaderas, en una hipotética reforma que sufriría también el bello paso, de incalculable valor patrimonial.

La polémica, como decimos, está servida tanto en el seno de la cofradía, entre los que defienden la forma tradicional de cargar a este portentoso Cristo o la nueva de a costal, y en toda la Villa cofradiera.

Esta propuesta viene de la gente joven del Paso Morado aunque aún no hay nada firme

La idea es que el Miércoles Santo, la imagen del Nazareno sea portada a costal y el Viernes Santo a varal, según su tradición. Es deseo de la parte joven del Paso Morado de ver a su titular portado por debajo del paso dorado y a costal mientras que la parte adulta de la corporación desea mantener su forma tradicional de llevarlo por las calles huercalenses. Hasta el momento no ha habido votación firme ya que en la Asamblea Ordinaria celebrada por la hermandad recientemente, no se trató este punto ya que la convocatoria no se ajustaba a la normativa y peligraba que dicha Asamblea quedase finalmente impugnada por todos los hermanos asistentes a la misma.

Habrá que esperar novedades de una de las hermandades más antiguas de la provincia y cuya imagen atrae a un gran número de devotos todo el año.