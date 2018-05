La Villa acoge el domingo la 3ª prueba del trialbici andaluz

La provincia de Almería vivirá la emoción y el espectáculo de una de las disciplinas ciclistas más atractivas. El Campeonato de Andalucía de Trialbici 2018 llegará a Huércal-Overa este próximo domingo 6 de mayo a partir de las 10 de la mañana tras dos exitosas pruebas en Huétor Vega (Granada) y Villa del Río (Córdoba). El excelente nivel deportivo mostrado por los pilotos andaluces se suma a la espectacularidad y plasticidad de una disciplina que reúne a un gran número de personas en cada circuito donde se celebran las pruebas.

La habilidad y destreza de estos deportistas se pondrá a prueba esta vez sobre un recorrido que prepara el C.D.C. Indalbike Huércal-Overa, organizador del evento. Esta vez en el entorno urbano de la Plaza Constitución del municipio huercalense.

La prueba discurrirá por el entorno urbano de la Plaza de la Constitución de la villa

Las categorías convocadas para este campeonato son las siguientes: promesa, principiante, promoción (no opta a título), alevín, infantil, cadete, júnior, élite B, élite y máster. Los detalles completos del funcionamiento del campeonato (edades, puntuaciones, zonas, etc.) pueden ser consultados en la normativa.

Para participar se deberá completar una preinscripción online en el formulario habilitado hasta el jueves 3 de mayo a las 15 horas, para luego abonar el día de la prueba 15 euros los corredores federados y 25 euros los no federados. Si el piloto no realiza la preinscripción, el precio que tendrá que abonar el día de la prueba será de 20 euros para federados y de 30 euros para aquellos que no dispongan de licencia anual. De 9 a 9:45 horas se realizará la entrega de dorsales, para comenzar la prueba a partir de las 10 horas. Al término del evento se premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Como siguiente cita en este Campeonato de Andalucía Trialbici 2018 tendremos la prueba de Benahavís (Málaga) del 17 de junio, toda vez que la que debía celebrarse en Alcalá de Guadaíra el 27 de mayo fue finalmente suspendida por el organizador.

La información de esta prueba y del Campeonato (inscripciones, calendario, noticias, galerías de fotos, etc.) está disponible en la web trial.andaluciaciclismo.com Además, puede seguirse en redes sociales con la etiqueta #campeonatoandaluciatrialbici2018.