Los escolares alzan la voz para decir no a la violencia de género

El Ayuntamiento de Huércal-Overa cierra los actos del 25-N Día Internacional Contra la Violencia de Género con el acto Institucional "Unidos contra la Violencia de Género" en el que se ha contado con la presencia del Alcalde, Domingo Fernández, la concejal de Igualdad, Belén Martínez, y la senadora Maribel Sánchez, junto a cientos de jóvenes de los Colegios e Institutos del municipio, representantes de la comunidad educativa, grupos socialista, Policía Local, Guardia Civil, y de las Asociaciones de mujeres.

En el acto el primer edil destacó que hay que trabajar para erradicar la Violencia de Género "y hacerlo durante todo el año no sólo el 25-N, además desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo con nuestros jóvenes y niños ya que hay que educar en valores para acabar con esta lacra".

Los alumnos del CEIP Tierno Galván han creado un rap que cantaron ante el público

La edil de Igualdad instó a los jóvenes a que no hagan la vista a un lado sino que ante los gritos, peleas, malos tratos físicos o en redes sociales hay que denunciarlo, "no dejéis pasar por alto este tipo de conductas y actitudes, y por supuesto no las permitáis ni para vosotros ni para vuestro entorno".

En la lectura del manifiesto por parte de los representantes de los distintos centros educativos y asociaciones de mujeres ha quedado reflejado que "Huércal-Overa grita NO a la Violencia de Género. Entre todos tenemos que ser capaces de acabar con cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres".

Tras la lectura los presentes en la Plaza de la Constitución han guardado un minuto de silencio y escuchado el caso real de una vecina del municipio, por último todos han reflejados sus deseos y frases para acabar con la violencia de género en una pegada de pegatinas en una gran pancarta.

Durante las últimas dos semanas se han desarrollado diversas actividades bajo el lema "Educar en Igualdad es prevenir la Violencia", dirigidas a los niños y jóvenes "ya que ellos son una pieza clave en la eliminación de este tipo de violencia, la educación es fundamental para ello y así desde el equipo de Gobierno, un año más, hemos querido que sean parte involucrada en la programación con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género".