Los exjugadores del Real Madrid se miden a los veteranos huercalenses

El Club de Fútbol Huercalense Veteranos organiza en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad la segunda edición del Torneo Villa de Huércal-Overa. Esta cita deportiva tendrá lugar el próximo 3 de diciembre. El encuentro dará comienzo a las 11:30 horas, un partido de fútbol en el que se medirán a la Asociación de Ex jugadores del Real Madrid, un evento que no pasara desapercibido ya que se contará en el Campo de Fútbol de El Hornillo con reconocidos ex jugadores del equipo merengue.

El alcalde Domingo Fernández, junto al concejal titular del área de Deportes, Alonso Mena, el presidente de los veteranos del huercalense, Sergio Martínez, y otros representantes del club, han presentado esta mañana esta cita "de la que podemos estar orgullosos, desde el Ayuntamiento apoyamos este evento deportivo que sin duda será grande, tanto por las figuras del fútbol que nos acompañarán como por la implicación de los vecinos a los que invito a formar parte de este día en el que celebramos una fiesta de deporte previa a la Navidad, marcando una página más en la historia deportiva de Huércal-Overa".

Durante los próximos días se conocerá la convocatoria de los nombres que viajarán hasta Huércal-Overa para disputar este encuentro, lo que sí se puede adelantar es que será Rafael Guerrero árbitro asistente internacional de fútbol quien pite este encuentro.

Tras el partido habrá momento para poder fotografiarse con los jugadores, firma de autógrafos e incluso compartir una comida posterior que se celebrará en el complejo deportivo Las Pistas.

Se trata de una cita ineludible y de una ocasión de poder ver en el municipio a grandes figuras del balón. Las entradas se encuentran ya a la venta en Las Pistas y también en la Papelería Boulevard de Huércal-Overa. Según han indicado, el precio de las entradas es de 12 euros para los adultos y de 7 euros es el precio para la entrada infantil.

Desde el Club de Fútbol Huercalense Veteranos de Huércal-Overa agradecen el patrocinio y la implicación de numerosas empresas del municipio para la organización y celebración de este torneo. "Sin su ayuda no sería posible esta cita", han matizado.