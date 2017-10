"Nuestra feria es la más importante después de la capital"

-¿cómo van las fiestas de este año? ¿Hay más gente?

-Estamos notando una afluencia de público bastante mayor, más asistencia en el reciento ferial e incluso en las actuaciones que se llevan a cabo en la carpa municipal.

Tenemos un proyecto para la plaza de toros que ya está redactando un estudio del municipio"Viene gente de toda la comarca, incluso de Lorca, porque nuesta feria le gusta a la gente y es acogedora"Queremos instalar una carpa fija para celebrar todo tipo de eventos durante todo el año"El año pasado las fiestas no eran tan alegres por las fechas, el tiempo y las circunstancias"

-¿Hay alguna actividad que haya tenido más tirón?

-Anoche -la del viernes al sábado- el concierto de La Húngara estuvo lleno. Hoy sábado el recinto ferial estaba a reventar, lo mismo ha ocurrido en la caseta con el concurso de trajes de flamenca que se organiza en colaboración con la academia Ría Pitá. La valoración es muy buena. Además, como novedad este año se ha cambiado la ordenación y hemos abierto una nueva avenida al tráfico y acumulado el grueso de patateros y puestos de artesanía en la avenida Guillermo Reina, por lo que el tráfico es más fluido y además todo ello con una colaboración muy buena con la Guardia Civil y la Policía Local.

-Este viernes también se celebró el encierro taurino de los pequeños. El encierro infantil con toros hinchables cada día va a más, cada año repartimos más pañuelo. Desde las doce cuando tiene lugar el chupinazo y salen los toros es una actividad muy divertida; los niños se lo pasan muy bien y el encierro hace las delicias de ellos y de sus familias, ya que el recorrido tiene su final en el recinto ferial y muchos se quedan en la feria del mediodía, aunque este año es difícil conseguir una mesa si no se tiene reserva.

-¿Qué novedades tenéis este año?

-Entre otros, este año hemos tenido el concurso de trajes de flamencas y también el fotomatón, que siempre está lleno de familias y niños que se llevan sus fotos .

-¿Se está notando la recuperación económica?

-Sí y no sólo en Huércal-Overa. En Vera y Pulpí me transmiten lo mismo que ahora se vive aquí, que ha habido más alegría, que es lo queremos. El motivo es que estamos saliendo poco a poco de la crisis y este sábado es una muestra de ello, en la feria no había ni una sóla mesa libre para comer y los restaurantes también estan llenos. La gente puede salir, hay más trabajo y una situación económica que alivia los bolsillos. Se nota ese pequeño cambio; el año pasado notamos que, por las circunstancias, las fechas y el tiempo, las fiestas no eran tan alegres como las que estamos viviendo.

-¿Qué más nos queda por disfrutar?

-Nos quedan dos días y hay una gran expectación por la actuación gratuita del grupo Siempre Así, con mucha gente que va a ir a verlo. Este domingo es domingo de toros y se harán las delicias de los aficionados en la plaza portátil porque la fija no es accesible al público. Llevamos tres años con la plaza portátil y está funcionando muy bien y en el cartel tenemos a Felipe de Córdoba sustituyendo al 'Fandi' y al 'Cordobés', la plaza se ha quedado sin entradas para el espectáculo taurino.

-¿El lunes también promete ser potente?

-El lunes llega la Pandilla de Drilo con el nuevo "1,2,3, Cantemos otra Vez" un festival gratuito en la caseta municipa para los más pequeños. También actuará Pasión Andaluza poniendo el toque de Copla a estas fiestas. Además es un día muy de feria para la gente porque el martes es festivo. Las empresas salen con los trabajadores y siempre suele haber una gran afluencia de público, que suele ser más local que este sábado. Ahora tenemos a gente de toda la comarca, de Vera, incluso de Lorca, ya que la feria hace que se muevan a Huércal-Overa. Es una de las ferias más grandes del Levante y me atrevería a decir que es la más importante después de la de la capital y de las que más gustan a la gente, con unas instalaciones en el recinto ferial que además hacen que sea muy acogedora.

-¿Qué proyectos de futuro tenéis para las fiestas?

-Por ejemplo, tenemos un proyecto para la plaza de toros que ya está redactando un estudio de Huércal-Overa y esperamos que el año que viene podamos incluirlo en el presupuesto con inversionres plurianuales entre 2018 y 2019 para actuar en la parte más afectada. Hace años, también con un gobierno del PP, se rehabilitó parte pero queremos terminar ese trabajo y dejarla lista para que pueda haber corridas de toros, conciertos y cualquier tipo de eventos. Queremos que sea una plaza multiusos. El reciento ferial también tendrá novedades porque neustra intención es que la carpa que dentro de una semana se usará para el encuentro de asociaciones, también para Halloween, sea una carpa fija que sirva para que se puedan celebrar todo tipo de eventos durante todo el año, porque creemos que se puede potenciar aún más su uso con actividades que se desarrollen tanto en verano como en invierno.