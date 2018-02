El niño que jugaba a ser obispo

El huercalense Ginés García Beltrán vivirá hoy otro de esos días que quedará enmarcados en su biografía y también en sus anales. Y a buen seguro que no será el último debido a su tesón, trabajo, constancia y sobre todo su amor a Cristo y su evangelización. Fue el 27 de febrero de 2010 cuando García Beltrán tomó posesión como Obispo de Guadix en una abarrotada Plaza de las Palomas tras permanecer varios años por la provincia de Almería y por la capital, donde estuvo en la Parroquia de San Sebastián entre otras tantas.

Otro día especial en la vida del almeriense García

El currículum tanto eclesiástico como social de Ginés García Beltrán no hace más que engrandecerse año tras año y, sin lugar a dudas, no tiene techo. El 10 de abril de 2010, unos días después de su toma de posesión como obispo de Guadix, fue nombrado Hijo Predilecto del municipio de Huércal-Overa. Hasta su toma de posesión de hoy, Ginés ha seguido desempeñando el cargo de administrador apostólico de Güadix, una localidad granadina en la que este mes y medio no ha dejado de recibir homenajes y despedidas, agradeciendo el almeriense todo el cariño del pueblo accitano. Al acto de hoy acudirán autocares de Almería, de las parroquias donde estuvo como San Sebastián, o de Huércal-Overa, entre ellas la Hermandad del Paso Negro, en la cual Ginés Beltrán tiene vínculos familiares.