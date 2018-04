El teatro acoge la exposición de Pedro Gambi hasta el 17 de mayo

El Teatro Villa de Huércal-Overa acogerá hasta el próximo 17 de mayo la exposición titulada 'Los Hombres de Otoño' del artista huercalenses Pedro P. Gambi en la que muestra su cuaderno de viaje que realizó a los países de Perú y Chile en el año 2016 y que ahora ha transmitido a través de acuarelas.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, la concejal de Cultura, Belén Martínez, junto a familiares de Gambi y vecinos acompañaron al artista en la inauguración de la muestra.

El primer edil huercalense felicitó al artista por esta exposición y recordó que dentro de los actos conmemorativos del 350 aniversario de la exención del Villazgo "durante el presente año estamos abriendo las puertas de nuestro Teatro a artistas de nuestro municipio, ellos están siendo los protagonistas durante estos meses y la verdad es que tenemos que darles a todos la enhorabuena por la calidad de sus trabajos", matizó-

Fernández invitó a los vecinos del municipio huercalense y de toda comarca a que pasen por este teatro de la Villa y a que disfruten con 'Los Hombres de Otoño', una muestra que no os dejará indiferentes y con la que disfrutaréis del arte bajo la mirada y vivencias de este gran artista huercalense Pedro Gambi", indicó el alcalde de Huércal-Overa tras el acto de inauguración de la misma.

La muestra está compuesta por acuarelas tamaño A4 que se recogen en el libro 'Los Hombres de Otoño' compuesto por un total de seis capítulos en su totalidad.

La exposición cierra su ciclo en Huércal-Overa tras haber llegado a otros lugares como al municipio murciano de Águilas en donde se presentó el pasado año y que ha tenido una gran acogida en cada una de las localidades por las que ha pasado.

Gambi explica que en la exposición recoge la experiencia vivida en 2016. "Un amigo me animó a que contara la historia y en la Navidad de 2016 me encontré con los manuscritos que luego irían dando forma a la exposición y al libro. El título viene por dos motivos: cuando volví de mi viaje una amiga me envío un artículo sobre los Onas, hombres originarios de Chile que se pitaban los cuerpos, utilicé la silueta de esos hombres para expresar mis emociones antes, durante y después del viaje. Es un viaje tanto físico como emocional y la exposición forma parte del mismo. Y el otoño está presente ya que fue en septiembre cuando empecé a escribir, dejando atrás el verano y empezando el que para mí es un nuevo año tras las vacaciones, con la melancolía que se apodera de los días y que viene marcada también por ese cambio de estación".