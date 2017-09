Los usuarios ya pueden pagar la zona azul a través del móvil

Los usuarios de la zona de aparcamiento regulado de Huércal-Overa pueden desde hoy pagar el estacionamiento en la denominada zona azul a través del móvil, siendo el primer municipio de la provincia en poner en marcha esta aplicación.

El alcalde, Domingo Fernández, junto a José Jesús López, delegado EYSA Andalucía y Javier Sepúlveda, desarrollo de negocios de Elparking, han presentado esta mañana esta novedosa aplicación denominada ElParking.

Fernández destacó que a través de la misma "ahorramos tiempo a los usuarios que tienen una mayor comodidad y no van a tener que buscar el parquímetro, a la vez que se ofrecen otras ventajas como la de poder ampliar el tiempo cuando se exceda sin necesidad de tener que llegar hasta el lugar en el que hemos aparcado".

ElParking es una app gratuita y "está disponible tanto para android como para iOS, "permite registrar varios vehículos en una misma cuenta y el pago se hace con un saldo virtual que se va recargando, a partir ahí vas consumiendo según estacionas", explicó Sepúlveda.

Entre los beneficios se encuentran también los que ofrece a los comerciantes que a través de la página web del parking pueden comprar ticket de estacionamiento para fidelizar a sus clientes que tendrían el aparcamiento registrado a través de la app con un código QR.

Otra de las ventajas que ofrece la aplicación y que no se puede realizar en el parquímetro es la recuperación del importe por el tiempo que no se ha usado, cuando el usuario se marcha desaparca a través de su móvil y recupera el importe que no ha consumido, así mismo recibe avisos cuando el ticket vaya a caducar o si le han puesto una denuncia.

La aplicación, con coste cero para el Ayuntamiento, funciona ya en 70 ciudades de nuestro país y tiene un manejo muy sencillo. Los pasos a seguir son una vez descargada la app, abrir ElParking en el móvil y el GPS ubica al usuario en el mapa con lo que tendrá que confirmar el lugar en el que ha aparcado, después se selecciona la tarifa que corresponde y la matrícula del vehiculo y se elige la duración del ticket y se paga a través de la aplicación. El ticket queda registrado en el sistema y no es necesario ningún distintivo en el vehículo ya que a los controladores les aparece reflejado.