Los jóvenes tendrán tras más de una década de peticiones una pista de skate

Con un presupuesto que ronda los 300.000 euros, el Ayuntamiento de Garrucha ha puesto en marcha las obras de la pista de skate e igualmente ha dado comienzo a la recta final de actuaciones en el Paseo de la Virgen del Carmen y el área deportiva del Calvario. Se trata de infraestructuras realizadas al amparo de planes provinciales y que en algunos casos, como la pista de skate, venían demandándose desde el año 2004 por los usuarios.

La pista se construye sobre una superficie de 500 metros cuadrados y contará con varios elementos sobre superficie. El circuito ha sido consensuado con los skaters de Garrucha y para el ayuntamiento se trataba de una actuación necesaria ya no sólo para atender la demanda de los practicantes del deporte, sino para poder ofrecerles un lugar en el que no sean molestados por viandantes. "Que el skate es una práctica de deporte urbano en auge y que se alimenta constante de nuevas generaciones es un hecho que no podíamos pasar por alto, pero no es menos cierto que se les debía un lugar donde poder practicar a sus anchas, con total libertad, sin tener que inventarse circuitos con parte del mobiliario urbano provocando en ocasiones situaciones difíciles. La planificación ha sido un trabajo de consenso, un bonito trabajo porque verles participar directamente en la disposición de su propio espacio nos han hecho aprender mucho de esta generación y de todo lo que tienen que decir sobre nuestro propio trabajo", afirma María López, alcaldesa socialista de Garrucha.

En la zona deportiva del Calvario los fondos de los planes provinciales se invierten en la dotación de mobiliario urbano y pavimentación de algunas zonas que anteriormente estaban cubiertas de chinorro, un material inapropiado para una zona de juegos infantiles, por lo que requería una actuación urgente.

Finalmente, las obras del Paseo de la Virgen del Carmen consisten en la instalación de mobiliario urbano y pavimentación en una de las zonas de mayor afluencia de público y que ha estado especialmente descuidada por los anteriores equipos de gobierno.