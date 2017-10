'Todos juntos aprendiendo en la escuela' con el programa Erasmus+

El alcalde del municipio, Pepe Fernandez, dio la bienvenida a Sorbas, el pasado lunes 16 de octubre, en la Casa Consistorial, a los alumnos y profesores del programa Erasmus +.

Recepcion,en la que presentó,una visión global del pueblo anfitrión durante esta semana, avalada por la proyección de un vídeo promocional , y el breve relato de las bondades de este "socio" del programa.

Les deseó a todos una feliz estancia, y un reconocimiento especial al Centro educativo, Ies Rio Aguas de Sorbas,por su adhesión a este importantísimo proyecto europeo, que sin duda contribuye al enriquecimiento de los jóvenes sorbeños, sus familias y pueblo en general.

El Ies Río Aguas Sorbas participa en el Proyecto Erasmus + Acción 2 bajo la denominación de ATLAS (All Together Learning At School), 'Todos juntos aprendiendo en la escuela'. El proyecto que coordina Toni Navarro -del IES Rio Aguas- en España y que se desarrolla dentro del ámbito de la educación escolar, tiene como fines principales la cooperación para la innovación, el aprendizaje entre iguales, el desarrollo de iniciativas conjuntas y el intercambio de experiencias a escala europea. Participan seis institutos, de seis países europeos diferentes: Polonia, Italia, España, Portugal, Turquía y Francia y se prolongará hasta junio del año 2019.

El tema central del proyecto es la atención a la diversidad y cada uno de los socios se encarga de una parte específica. Polonia, de las dificultades de aprendizaje causadas por entornos sociales desfavorecidos; Italia, de los métodos de enseñanza no formales para las dificultades de aprendizaje en estudiantes con necesidades especiales; España, de la integración de las diferentes culturas del alumnado extranjero a favor de un enriquecimiento general de la comunidad educativa; Portugal, de los problemas de indisciplina; Turquía, del uso de los recursos educativos abiertos, para fortalecer la motivación de los estudiantes; y Francia, que se ocupa de los estudiantes con profundos problemas personales y familiares y, consecuentemente, con graves dificultades de aprendizaje y los problemas con las reglas de la escuela.

Para la coordinadora del proyecto en España, Toni Navarro, la participación en un proyecto europeo como este implica un compromiso. "La colaboración en él es voluntaria, aunque los beneficios, tanto personales como laborables, son innumerables y se puede colaborar de diferentes formas". En el caso del IES Río Aguas de Sorbas, el 100% del alumnado y el profesorado están implicados de lleno en el proyecto.

Los estudiantes aprenden a aceptar la escuela como un lugar en el que pueden crecer y aprender haciendo el mejor uso de sus capacidades, desarrollar sus conocimientos en lenguas extranjeras, además de tener un mayor control del uso de las TiIC y ser más eficaces en la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo, tomando decisiones y resolviendo problemas.