Una moción de censura puede acabar con Torrecillas

Al independiente (CILUS) Francisco Torrecillas le puede durar poco tiempo su mandato como alcalde de Albox. Tras el cese en tromba de todos los concejales socialistas de su equipo de gobierno en la noche del jueves (un total de siete menos el de José Campoy) rompiendo así el pacto alcanzado en agosto del año pasado para la gobernabilidad en el Ayuntamiento al no haber aceptado el regidor "ninguna de las condiciones" que le expusieron hace unos días, se le presenta un panorama muy pesimista.

Según ha precisado a este periódico el secretario general del PSOE en Albox, Francisco Carrillo, "se plantean dos escenarios: que Torrecillas ahora se entienda con el PP o que nosotros nos entendamos con el PP lo que implicaría una moción de censura".

Una opción, la segunda que va tomando fuerza a medida que pasan las horas debido a la disposición del PSOE de revertir la situación política que vive la localidad porque a su juicio "el ayuntamiento es ingobernable con dos personas".

Una maniobra que puede coger con el pie cambiado a Torrecillas que ayer en declaraciones a Europa Press apuntaba que "los ediles que se han ido libremente, pueden volver cuando quieran" y ha señalado que el Ayuntamiento "está funcionando con normalidad, con magníficos funcionarios que se han hecho cargo de sus competencias bajo mi supervisión".

Torrecilla ha tildado de "inexactitudes" las razones dadas por el grupo municipal del PSOE para romper el pacto de gobierno que lo aupó a la Alcaldía y les ha reprochado que la promesa con la que "acudieron" a él y le "convencieron" para ser regidor de que la Junta de Andalucía "se iba a volcar con Albox" no se haya realizado.

Y mientras tanto, desde el Partido Popular se mira con "respeto" y "preocupación" lo que está pasando en palabras de su portavoz, Juan Pedro Pérez Quiles, que apuntaba ayer a este periódico a colación de las palabras de Carrillo que "estamos abiertos al diálogo y optaremos siempre por la fórmula que cree estabilidad para el Ayuntamiento". Una fórmula, a su juicio, que pasaría entonces por que el PP gobernase: "Si ellos lo han intentado y no consiguen crear un equipo de gobierno estable y duradero, que den un paso al lado. Nosotros somos siete concejales unidos y con ganas de trabajar y podemos gobernar", ha apuntado.

"Si vamos a darle estabilidad al ayuntamiento es para gobernarlo. Albox está viviendo una situación bochornosa y todos tenemos que arrimar el hombro", lamenta Pérez Quiles que también matiza y tiene muy claro que "nosotros no ganamos las elecciones y somos conscientes de que no podemos decidir".

A la hora del cierre de la edición de este periódico no se había producido ningún contacto entre los dos partidos pero según Carrillo "tendrán lugar en breve porque no vamos a cometer el error que cometimos esperando casi una semana a Torrecillas después de que me cesara en mis funciones para terminar rompiendo el pacto de gobierno".

El primer guiño entre PP y PSOE para que pueda fructificar ese pacto es que la presión de ambos partidos ha evitado que el mercado de La Loma termine cambiando de ubicación. La negativa del PSOE a su cambio fue la gota que colmó el vaso de agua para el divorcio con Torrecillas.