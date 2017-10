La mudanza del mercado de fruta y verdura de hoy, en el aire

Hoy es día de mercado de fruta y verdura en Albox y todo parece indicar que finalmente se celebrará en la nueva ubicación, la de la polémica y la del cisma político: el recinto ferial. Así lo puede confirmar este periódico tras conocer que el alcalde, el independiente Francisco Torrecillas, convocaba para hoy a las 12:00 horas a la Comisión Municipal de Comercio Ambulante de Albox, paso previo para que la nueva ubicación designada no incumpla ninguna normativa.

Un paso, casi a la desesperada, que se produce tras denunciar el Partido Popular (principal partido en la oposición) que de no hacerlo y aprobarlo en pleno se incurriría en una ilegalidad. Un paso este último que no se va a producir al no haber tiempo físico para celebrar una sesión plenaria extraordinaria.

Una rocambolesca situación a la que se suma la crisis de gobierno que ha desatado este cambio de ubicación con el cese fulminante que protagonizó Torrecillas el pasado viernes a su mano derecha, el por entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda y también secretario dengeneral del PSOE de Albox Francisco Carrillo tras anunciar a través de un comunicado su desacuerdo en el cambio de ubicación lo que dejaba al descubierto las diferencias en el equipo de gobierno.

Torrecillas, que gobierna gracias al apoyo de los 8 concejales del PSOE que ya son no adscritos al pasarse al grupo mixto hace un tiempo, se ve ahora entre la espada y la pared para poder gobernar ya que como apuntó Carrillo al medio digital LaComarca "hoy (por el vierners) no nos replanteamos el pacto de gobierno, el lunes ya veremos lo que pasa". Una situación que, de momento, sigue sin alterarse pese a que ni uno ni otro dan señales de vida ya que este periódico ha intentato en innumerables ocasiones ponerse en contacto con ellos para conocer su valoración de la tensa relación que se vive en el equipo de Gobierno y ha sido imposible hablar con ambos. Un silencio que no hace más que acrecentar la rumorología de qué pasara en el Ayuntamiento si finalmente los ocho ediles del PSOE con Carillo a la cabeza le retiran el apoyo a Torrecillas.

Hay que recordar que en el comunicado de prensa emitido por el PSOE y que provocó la reacción fulminante de Torrecillas contra Francisco Carrillo se apunta que "la ubicación propuesta por el alcalde en el recinto ferial no es la mejor puesto que se aleja demasiado del centro, del resto de comercios y de la plaza de abastos".

Hoy en la Comisión Municipal de Comercio Ambulante se deshojará la margarita y se conoceran las posiciones. Todo está en el aire.