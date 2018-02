El municipio saca adelante su primer hotel de cuatro estrellas

El Pleno del Ayuntamiento de Garrucha sacaba ayer por mayoría absoluta la liquidación de 2017, el presupuesto de 2018, la convocatoria del concurso público que llevará a la adjudicación del ciclo del agua, más de cinco millones de euros de ingresos para el municipio, y la parcela en la que se ubicará el primer hotel de cuatro estrellas de la localidad, que también supondrá unos ingresos para los garrucheros de medio millón de euros sólo en este ejercicio.

La alcaldesa socialista de Garrucha María López Cervantes recriminó la actitud del PP al abandonar el pleno. "Cuando alguien acepta ser concejal es para estar a la duras y a las maduras, aunque entiendo que no quieran estas presentes en un pleno histórico, en un pleno en el que los garrucheros pasan a recibir ingresos por delegar la gestión del agua o ver cómo sacamos adelante un hotel de cuatro estrellas vital para nuestro modelo turístico, y es normal que no quieran presenciar los éxitos del equipo de gobierno que les mandó a la oposición por no hacer otra cosa que invertir en cientos de miles de toallitas limpiadoras que aún están dando vueltas por los almacenes municipales", señaló.

La regidora garruchera añadió que "parece que madrugar no les sienta nada bien a los concejales del PP, pero hay que recordarles que ésta es la misma medicina que ellos mismos administran en Diputación, por lo que antes de quejarse por lo que les toca deberían no desear lo mismo para el prójimo".

López "sacó adelante unas cuentas que son equilibradas, que reflejan tanto la realidad de Garrucha como los problemas que han generado las reglas de gasto del ministro Montoro y que al final han tenido que rectificar como ya anunció ayer mismo. Nosotros generamos ingresos aun pagando millones de euros por sentencias judiciales que condenaban las decisiones del equipo, y los servicios públicos los sacamos a concurso público y no como se hizo durante la época más oscura en la gestión municipal, la del PP, que dicho sea de paso tuvo informes negativos del Ministerio de Hacienda en todos y cada uno de los últimos años que presentaron las cuentas", recordó.

María López aclaró que el pleno celebrado ayer en Garrucha es la culminación del trabajo bien hecho tanto por poder armar un presupuesto que crece en más de un millón de euros respecto al anterior como por dar inicio al proceso del concurso del agua. "Serán los concejales del PP quienes tengan que explicar a los ciudadanos por qué ahora recibiremos dinero para invertir en redes y servicios por delegar la gestión del agua mientras antes sólo pagábamos y pagábamos para sufrir un atranque detrás de otro. De eso es de lo que quiere la gente que se les hable y no de las normas de Montoro para pagar las deudas de la corrupción con el dinero que no ha dejado invertir a los ayuntamientos".