Las naranjas desatan la guerra

Por último, Almansa ha vuelto a reiterar que "no existen aguas fecales en el Bajo Andarax", y el tratamiento de todos los vertidos municipales de aguas residuales de la comarca "funciona correctamente" desde el pasado 1 de junio, fecha en la que se conectó la red de saneamiento con la estación depuradora de El Bobar de la capital acabando así con una demanda histórica de toda la comarca del Bajo Andarax.

En el primer escrito, enviado en junio de 2017, las cítricas contestaron que iban a iniciar los trámites para instalar las conducciones pese a contar con un permiso de Medio Ambiente que según Almansa "estaba caducado desde hacía algún tiempo". En el segundo escrito enviado a finales de 2017 aún no se ha recibido respuesta.

En un comunicado de prensa emitido por la Mancomunidad se explica que la instituación ya remitió dos escritos a las empresas de cítricos, instándoles a "conectarse a la toma de la red de saneamiento instalada en la barriada gadorense de El Ruiní, debiendo acometer los trabajos necesarios de forma urgente para eliminar estos vertidos, y no degradar la imagen del municipio donde se ubican estas empresas".

Bajan las aguas revueltas por el río que vertebra la Mancomunidad del Bajo Andarax. Si el lunes el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, reclamaba a través de un comunicado de prensa a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax "que solucione de manera definitiva, efectiva y urgente los problemas de vertidos de aguas fecales al Río Andarax, que han vuelto a reproducirse tras algunos meses sin existir", ayer el presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, respondía con el dedo acusador y ha explicado que "no son aguas fecales, se trata de vertidos generados por una importante empresa de zumos en Gádor". "La Mancomunidad es consciente de un problema abordado en las últimas juntas gestoras que también ha sido expuesto por alcaldes de la comarca. Todos ellos han tratado este tema con total discreción para no perjudicar a las empresas afectadas, y mucho menos a los numerosos trabajadores del sector", ha lamentado Almansa tras las declaraciones de Torres.

"La ambición política puede perjudicar a los trabajadores"

El presidente de la Mancomunidad ha asegurado que la preocupación del alcalde de Huércal "no me ha sido expresada ni pública ni personalmente, hubiese bastado con un escrito o simplemente con una llamada telefónica". En este sentido, Juan Antonio Almansa lamenta que "por una ambición política se pueda perjudicar a los muchos trabajadores y a las empresas que generan estos vertidos". Ismael Torres denunció el lunes que "se trata de un problema muy antiguo y que no se ha solucionado de manera efectiva ni definitiva, a juzgar por la nueva aparición de vertidos que, además, han provocado numerosas quejas de vecinos de Huércal de Almería ante este Ayuntamiento, algunas de las cuales catalogan la situación de tercermundista o de siglos pasados".