‘Si necesitas amamantar a tu bebé, entra aquí y siéntate cómoda’

Un acto tan natural como es amamantar a un bebé, se convierte cada día en una auténtica odisea para muchas madres. A raíz de una información publicada donde una familia denunciaba el trato que le habían dado en un restaurante, cuando le pidieron a la mamá que se fuese al baño a dar de comer a su bebé, la responsable de la agencia QUEIDEA, Rosa Díaz Ruiz, transformó un “hecho tan denigrante y humillante para cualquier madre” en un bonito proyecto. De esta manera, bajo el lema ‘Si necesitas amamantar a tu bebé, entra y siéntate cómoda’ nacía una campaña en Huércal de Almería en pro de la lactancia materna en los establecimientos del municipio.

“Es una muestra de apoyo por parte de los comerciantes y establecimientos de Huércal de Almería a las madres que ejercen este derecho en lugares públicos. Una pegatina visible en su escaparate e imagen de la campaña proyecta un mensaje de bienvenida a estas mamás, que con urgencia necesitan alimentar a su bebé y pueden acceder sin el compromiso de adquirir ningún artículo o de consumir en caso de locales de hostelería”. Tiene una duración anual, y ha vuelto a renovarse este año porque “la previsión de pegatinas se ha visto superada, ante el interés de los numerosos establecimientos y organismos de la capital que también nos la solicitan, lucen la pegatina de nuestro municipio en sus instalaciones, además de otros 250 establecimientos aproximadamente”, explica Rosa Díaz.

La realidad es que un gran número de madres se sienten juzgadas por dar el pecho a sus hijos en lugares públicos. “Sin ir más lejos, en Almería sucedió un hecho muy lamentable el verano pasado en una conocida terraza, donde ‘invitaron’ a los papás a abandonar el local porque así lo tenían ordenado por su jefe. Estos comportamientos no reconocen que el derecho del niño a alimentarse de forma natural, prevalece ante cualquier prejuicio personal”.

Desde que se puso en marcha, los establecimientos no dudaron en sumarse a esta campaña: “Reconocen que cuando se produce la circunstancia de una mamá amamantado a su bebé la aceptan como un hecho natural e incluso facilitándoles una silla cómoda o bien un espacio más reservado. Hay pequeños negocios que aunque no tienen espacio suficiente, solicitan su adhesión como muestra de apoyo y si me preguntan por las mamás, ¿Qué puedo decir? Yo soy madre y no hay un lugar más cómodo para ti y para tu bebé que tu casa, pero si estás en la calle, tu bebé no espera, llueva o haga calor”.

La iniciativa en pro de la lactancia puede llegar a cualquier municipio

De forma transversal, además del objetivo principal, con Huércal de Almería pro lactancia se persigue “impulsar la actividad económica y emprendedora dentro del municipio huercalense, promocionando la actividad de los comercios adheridos mediante entrevistas en la Emisora Municipal Candil Radio, y en la Fan Page ‘Huercalmeria Prolactancia’, que permanece activa a lo largo de la campaña y a coste cero para ellos como muestra de reconocimiento de este Ayuntamiento y de apoyo desinteresado a esta campa- ña”. Todos los establecimientos que quieran formar parte de esta campaña a favor de la lactancia materna y ayudar a las madres, pueden dirigirse al propio Ayuntamiento de Huércal de Almería, o a través de un mensaje en la página de la red social Facebook Huercalmeria Prolactancia. “Estaremos encantados de desplazarnos hasta el establecimiento y recoger en una imagen gráfica la colocación de esta pegatina en su escaparate. Por supuesto, son bienvenidos otros municipios y cualquier otro ayuntamiento que desee implementar esta campaña en su localidad”, a través de QueIdea y de Rosa Díaz, responsable e impulsora de este proyecto en el municipio de Huércal de Almería.