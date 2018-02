Crece el número de vehículos que no pasa la ITV a la primera

La recepción de vehículos para afrontar su revisión en la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Níjar no para de crecer desde su apertura en 2013 y es que el pasado año pasaron por estas instalaciones, que se encuentran ubicadas en el polígono de la Granatilla, un total de 21.890 vehículos para afrontar la inspección de los técnicos.

Dicha cifra significa que se inspeccionaron casi 1.000 vehículos más que en 2016, en concreto, han sido 953 vehículos más que en el citado año, cuando la estación revisó 20.937. Ello supone un incremento del 4,55%, según han informado desde la empresa pública de la Junta de Andalucía, Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (VEIASA).

Pero también crece el número de vehículos que no superaron la prueba a la primera llegando al alcanzar el 29,01% de las inspecciones. El año anterior fue rechazado el 24,6% fueron rechazados en primera revisión de los vehcíulos.

Durante 2017 no superaron la prueba 6.363 vehículos. Han explicado que no superaron esta prueba a la primera por no reunir la condiciones mínimas de seguridad o por tener emisiones contaminantes por encima de lo permitido por la legislación.

Según los datos aportados, el apartado donde se encontraron más defectos graves fue el de las emisiones contaminantes, con el 20,2%. Este defecto ha pasado a copar el primer puesto de la lista y en ello ha influido el mayor control que se ha establecido en las ITV para detectar aquellos vehículos más contaminantes.

El siguiente apartado donde se encontraron más defectos graves fue en el alumbrado y señalización, que alcanzó el 19,0%; seguido por problemas o fallos en los frenos, con un 18,7%; y los neumáticos, ejes y suspensión, con un 17,8%.

A las primeras inspecciones hay que añadir 6.998 segundas o sucesivas inspecciones realizadas como consecuencia de no haber superado de forma favorable la primera inspección. Esto hace que por la ITV nijareña hayan realizado durante el pasado año un total de 28.888 inspecciones.

El grupo más numeroso de vehículos inspeccionados fueron los turismos (13.104 que representan el 59,9% de las inspecciones), seguido de los vehículos de transporte de mercancías de igual o menos de 3.500 kilogramos (el 26,7%) y de las motocicletas y ciclomotores (el 2,6%).

La ITV de Níjar , que es gestionada por la empresa pública de la Junta de Andalucía, Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), abrió sus puertasel 13 de mayo de 2013, por lo que este año cumple su quinto aniversario.

Desde entonces ha permitido a los habitantes de la comarca un importante ahorro de tiempo y costes en desplazamientos puesto que antes tenían que trasladarse hasta las estaciones de Huércal de Almería o Vera, al igual que a los vecinos de poblaciones cercanas, como Turrillas, Tahal, Sorbas, Lucainena de las Torres y también Carboneras.

Esta estación cuenta con una superficie de 8.000 metros cuadrados de superficie -de los cuales 1.320 metros cuadrados son construidos-. En estas instalaciones, que abren de lunes a viernes y los sábados solo en horario de mañana, se disponen de dos líneas de inspección de vehículos, que están dotadas con equipamiento y maquinaria de última generación.