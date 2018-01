La Junta afirma que cumple con su labor de "tutela" en los BIC de Cabo de Gata

El consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que el Gobierno andaluz cumple con la "labor de tutela" que le "encarga" la Ley de Patrimonio Andaluz sobre los bienes de interés cultural (BIC) ubicados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), cuya "mayoría" son "de naturaleza privada".

Así se ha pronunciado el consejero tras conocerse que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Junta que le remita información sobre el estado de conservación del patrimonio histórico del parque y, en concreto, sobre la realidad de once inmuebles, dos yacimientos arqueológicos y un cargadero de mineral que cuenta con la declaración de BIC y que, según las organizaciones conservacionistas, se hallan en una "delicada situación".

Vázquez ha apuntado que la Delegación de Cultura se ocupa de "requerir la conservación de estos bienes" a sus propietarios para que "no se deterioren", si bien ha reconocido que "la relación algunas veces no es fácil" con ellos porque "no se atienen los requerimientos", lo que hace que algunos expedientes sancionadores "por incumplimiento de la norma" terminen en "los tribunales".

El consejero ha asegurado que la Delegación de Cultura está "permanentemente vigilante y cumpliendo la labor de tutela" para "poder acometer y garantizar el cumplimiento de la custodia del patrimonio, sea público o privado", por lo que ha requerido a los propietarios privados que "cumplan con la norma" en lugar de dejar que el patrimonio "se deteriore" hasta que "la conservación se hace casi insostenible".