Podemos busca la complicidad de IU sobre la placa franquista del Atalaya

Podemos de Níjar ha hecho pública su denuncia sobre la presencia de una placa conmemorativa franquista en el interior del CEIP Atalaya de la localidad, en la que se informa que este centro educativo fue inaugurado "siendo Caudillo de España el Exmo. Sr. D. Francisco Franco Bahomonde" y reclama que se proceda a su retirada.

La formación morada entiende que la citada inscripción, que está situada en el hall de entrada de este centro educativo, contraviene la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucia y ha adelantado su intención de registrar un moción para su debate por parte de la Corporación Municipal de Níjar en la sesión plenaria de este mes.

Como quiera que Podemos no tiene representación en el Ayuntamiento nijareño, ha buscado y, al parecer, también ha encontrado la complicidad de IU para que su propuesta de retirada pasa el filtro de la Junta de Gobierno, donde están representados PSOE, IU y PP, y sea estimada y debatida en Pleno, sin necesidad de ser registrada. " Si no es así, insistiremos y volveremos a presentar la moción para el Pleno de Mayo",

Podemos ha activado la maquinaria política y una de las primeras acciones legales que ha emprendido para que esta placa sea retirada ha sido incluir su demanda en un listado andaluz con otros casos similares. Asi, ha recurrido a su representación en el Parlamento de Andalucía, donde uno de sus diputados, Jesús de Manuel Jerez, la ha presentado y a colectivos memorialistas andaluces. Jérez ha reclamado a la Junta de Andalucia que se tomen cartas en el asunto: "¿Cuándo se va a cumplir la ley?", se ha cuestionado este parlamentario.

La Junta de Andalucia aprobó esta Ley el 28 de marzo de 2017 objetivo de " velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de los hecho acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la dicha Memoria como legado cultural, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Podemos Níjar ha avanzado su disposición de registrar una moción en el Ayuntamiento de Nijar para que se acuerde la retirada de la placa en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. "Es incomprensible que un Gobierno Municipal -aludiendo al que forman en Níjar el PSOE e Izquierda Unida,- y que se supone de izquierdas, no haya actuado para cumplir la Ley, en un elemento que conocen perfectamente", ha declarado su portavocía en el consistorio nijareño.

"El siguiente paso es una moción. No pueden persistir los símbolos franquistas en nuestro municipio y mucho menos en un centro educativo", valora Podemos de Nijar en su propia página de facebook. Diario de Almería se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Nijar y su alcaldesa, Esperanza Pérez, no se pronuncia. "No puedo decir nada hasta que no vea y lea esta moción y sepa su contenido", ha declarado a este rotativo.

Pérez tiene una opinión formada y pública sobre este caso, pero no publicable. Asegura desconocer cuál es la petición de Podemos de Níjar y opta por esperar a conocerla para emitir un juicio de valor. Con todo,corrige a este periodista cuando se le cuestiona sobre el lugar donde está emplazada la citada placa. "En la portada del colegio no está", subraya. La lápida conmemorativa no está fuera sino dentro del colegio, en su hall de entrada.