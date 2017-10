Los agentes de la Policía Local contarán con nuevos equipamientos

Drones para vigilar los cultivos agrícolas

La Policía Local de Níjar incorporó el pasado mes de abril un dron a su labor de vigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en el campo de la comarca de Níjar . La adquisición de este aparato responde a que son muchas las prestaciones que el uso de esta aeronave ofrece a los agentes, que en solo unos días contarán con una nueva herramienta con que poder disuadir posibles hurtos y asaltos en cultivos invernados, así como en cortijos y almacenes agrícolas. Con la adquisición del dron, el Ayuntamiento del municipio de Níjar hizo una apuesta por dotar a la policía local con medios tecnológicos de gran impacto y así paliar quizá la falta de los recursos humanos. "Tenemos la plantilla que tenemos y quizá no contamos con todos los agentes que deseamos, pero el equipo de gobierno ha apostado por tener una policía con la mayor formación y con los mejores medios tecnológicos que podamos", aseguró el pasado mes de marzo la primer edil en el acto de presentación de este dron para la seguridad en los invernaderos. El consistorio destinará para la puesta en marcha de este nuevo servicio policial una partida de 34.000 euros. La alcaldesa Esperanza Pérez afirmó en aquel momento también que el dron es una inversión que se hace "para cubrir el vacío que el Estado no es capaz de llenar". Y es que ha recordado que es necesario aumentar la plantilla de Guardia Civil, ya que "hay días que no hay ni patrulla en la calle". La ley en materia de drones exige que se disponga de la licencia de piloto y operador para poder realizar vuelos de manera profesional. Los agentes iniciaron entonces toda la formación necesaria para conocer la normativa actual de utilización y, además, estar acreditados para pilotar este nuevo dron, dotado con una cámara de visión térmica, que constata la presencia de personas. De esta manera, el equipo de la Policía ya lo emplea de manera habitual en sus actuaciones en el campo.