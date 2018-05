"No creo que el Parque Natural ni ningún otro vaya a morir de éxito"

Y hace una reflexión final: "Una amenaza común es el agresivo aumento de un turismo de sol y playa, buscando aguas cristalinas en un entorno singular que realce su espectacularidad. No creo que ninguno muera de éxito. Hay que afrontar el cambio que ha acontecido en los últimos años. La afluencia turística hay que ordenarla y regularla, estableciendo la capacidad que puede albergar cada una de las zonas más visitadas, tanto en playas urbanas como no urbanas. Y hay que ajustar las dimensiones de la oferta turística convencional, así como la de las pequeñas empresas de turismo activo y ecoturismo", finaliza.

18 meses cargados de trabajo y de reuniones "con todos"

Lucía Tejero Trujeque es Directora-Conservadora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar desde diciembre de 2016, en calidad de funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Antes, trabajó en el Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Delegación Territorial de Salud y en el Servicio de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Industria y Calidad de la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca, en Almería. Desde que tomó posesión del cargo, esta malagueña "me he reunido con todas las administraciones que tienen competencias en el Parque Natural. Hemos organizado varios talleres y actividades también con la Universidad de Almería. En las Juntas Rectoras Ordinarias, he promovido una comisión de trabajo para afrontar varios de los principales problemas estivales. Y me he reunido con prácticamente todas aquellas asociaciones, colectivos, empresas y propietarios del Parque Natural. Un año después sigo, haciéndolo cada semana", comenta en esta misma entrevista.