La exposición fotográfica de los 115 beatificados llega a la Villa

La iglesia de la Anunciación de la Villa de Níjar ha acogido este fin de semana la exposición fotográfica "115 miradas de fe" sobre los mártires beatificados de Almería, organizada por la Federación Gitana de Almería y la Asociación Intercultural Gitana Bajañí, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar.

La concejala de Juventud, Ainoha Salmerón, que acudió al acto acompañada por la concejala de Fomento, Tonibel Sánchez, ha destacado "ha sido un acto muy emotivo en el que a través de las imágenes se hace un reconocimiento a aquellas personas que sufrieron por sus creencias, convirtiéndose en mártires y beatificados el pasado 25 de marzo en la provincia".

El acto comenzaba en la iglesia de la Villa con una conferencia, a cargo de Mª del Mar López Andrés a la que siguió la inauguración de la muestra con fotografías de Juan Antonio Barrios y un concierto del Coro de Cámara de San José. Entre estos mártires se halla la figura de Emilia Fernández "La Canastera", natural de Tíjola y primera mujer gitana beatificada, que murió en la cárcel de las Gachas Colorás de Almería por no desvelar quién le enseñó a rezar el rosario. Vida y muerte de aquellos almerienses que lucharon por sus creencias en una exposición que recorre la provincia y que ha llegado a Níjar.

Hay que recordar que el obispo, Adolfo González Montes, subrayó que los mártires de Almería forman parte de los mártires del siglo XX en España, que "no estando implicado en política, no empuñaron armas y no eran de ninguno de los dos bandos en contienda", de forma que "fueron muertos en razón de la fe que profesaban". En este sentido, el obispo ha incidido en que la Iglesia "no beatifica a los de un bando en contienda o enfrentamiento bélico frente a los de otro" ya que eso "está excluido de principio".

El estudio de esta Causa de los Mártires de Almería se inició en la fase diocesana el martes santo 11 de abril de 1995 en la Catedral de Almería y en él declararon más de 500 testigos.