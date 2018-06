La reapertura del mítico 'Jo Bar' tendrá que esperar un año

La reapertura de 'Jo Bar', chiringuito de culto para el mundo motero y cerrado desde finales del año pasado por carecer de licencia de actividad e incumplir horarios de cierre, habrá de esperar y no se producirá a lo largo de este verano. "Era extremadamente difícil lograrlo para esta temporada. Nuestro objetivo está en poder abrir de nuevo en 2019", según señala su responsable en la cuenta de facebookde este curioso establecimiento asentado en el paraje de Los Escullos, en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, desde hace un cuarto de siglo.

"Existe una buena disposición para arreglar el asunto por parte del Ayuntamiento de Níjar y de los responsables de Medio Ambiente. Y por nuestra parte, va por delante la firme intención de regularizar definitivamente el uso y las licencias del Jo Bar", asegura. Y añade: "Parece haber consenso en que Almería, Níjar y el Parque Natural no deben perder un reclamo turístico internacional con 25 años de historia".

Intuyen que la colaboración de sus clientes volverá a ser imprescindible

Los propietarios informan a sus incondicionales seguidores, ligados al mundo de las motos fundamentalmente, que han iniciado la tramitación para poner el corriente de sus obligaciones administrativas a su negocio. "Hemos iniciado todos los procesos pertinentes para regularizar la situación legal. Se están presentando distintos proyectos ante el Ayuntamiento de Níjar, La Junta de Andalucía y la Oficina del Parque natural. Estos procesos son tremendamente complicados. El trayecto va a ser largo, pero creemos que al final se alcanzará una solución con la que nadie salga perdiendo", destapan y valoran al mismo tiempo.

"La principal consecuencia de este trayecto largo" es que, según descubren en su cuenta social, es que "este verano no podremos recibiros. Era extremadamente difícil lograrlo para esta temporada. Lamentamos no haber conseguido ya esa regulación definitiva tantos años perseguida". Y añaden: "No penséis que esto es el final. Ni mucho menos. A la vez que os volvemos a agradecer a todos vuestro entusiasta apoyo, os garantizamos que no estamos parados; que nuestro objetivo está en poder abrir de nuevo en 2019".

Comentan que "no estamos parados. Permitidnos que mantengamos toda vuestra fuerza en la reserva. Los procesos reguladores que estamos emprendiendo nos exigirán, en determinados momentos, hitos para los que vuestra colaboración será de nuevo imprescindible", señala en una nueva apelación a la ayuda de su legión de fieles incondicionales del Estado y otros puntos del mundo.

El Ayuntamiento de Níjar le abrió un expediente sancionador, tras la denuncia de una vecina, por carecer de licencia de apertura como de actividad, y por incumplir los horarios de cierre y posterior clausura. El propietario ha recurrido a las redes sociales en busca de adhesiones a su causa entre su fiel clientela. Su cruzada ha tenido eco y en marzo sumaron más de 5000 apoyos en su hashtag.

"Hemos logrado cumplir con éxito dos de ellos -el de las fotografías que acreditaban la existencia del Jo Bar desde 1995- y el de el hashtag #yoestuveeneljo2017 que, igualmente acreditó el paso por nuestro lugar en la tierra de más de 5000 personas en 2017", recuerda con orgullo.

"No sabemos aún cuándo, pero seguro tendremos que pediros ayuda de nuevo en más ocasiones. Y para terminar, quedando como unos campeones, os soltamos una cita de L. Tostoi que ilustra muy bien nuestro estado actual: "Los dos guerreros más importantes son la paciencia y el tiempo". Gratitud, amor y respeto", concluyen.