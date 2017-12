Se últiman los detalles para las 17 cabalgatas del municipio

No es muy habitual en un municipio que no sea una gran ciudad que tenga que organizar hasta 17 cabalgatas de reyes en la tarde del 5 de enero, pero en el caso de Níjar sucede, debido a la particular configuración de su término municipal, con muchos núcleos de población dispersos. El próximo viernes 5 se pondrán tan impresionante número de cortejos en las calles de todos ellos, lo que exige un importante esfuerzo de coordinación para las distintas áreas de su ayuntamiento. Hace unos días se presentó el plan de seguridad y emergencias relativo a estos eventos, en el que se especifica los requerimientos que deben cumplir las carrozas, así como el personal destinado a cada una de las cabalgatas. Desde el consistorio se ultiman estos días los detalles de los cortejos, contando con la inestimable colaboración de las asociaciones.