La oposición celebra una charla informativa sobre la "tasa ilegal" por los vados municipales

Los concejales de la oposición al PP en Mojácar, Jessica Dee Simpson y Carlos Rodriguez, de Somos Mojácar, Manuel Zamora y Rosa Bartolomé, del PSOE, y María Morales, de Unión Mojaquera, celebaron este pasado domingo una reunión informativa sobre "la tasa que, de forma ilegal, la alcaldesa del PP impone a cientos de vecinos y vecinas del municipio".

Y es que según apuntan en un comuincado de prensa, la alcaldesa Rosa María Cano, ha enviado un requerimiento a los propietarios de viviendas, solares, o simplemente "espacios practicables con vehículos de motor" para que soliciten un vado municipal "sí o sí", ya que, en caso contrario, se les amenaza con que "se procedería de oficio a darles de alta en la matrícula de la tasa".

Los concejales de la oposición subrayan que la tasa de los vados no es un impuesto, sino que el vado es la reserva de un espacio público que voluntariamente debe pedir un ciudadano para que no aparquen en su puerta, "por lo que solicitarlo es una decisión exclusiva y voluntaria de los vecinos, no ha de ser una imposición de la autoridad".

"Se da la circunstancia de que la alcaldesa quiere obligar a muchos vecinos a pagar un vado en lugares donde no hay acera, o donde no hay rebaje de la misma, a vecinos que no lo necesitan o que no tienen ni coche", añaden.

Por todo ello, los concejales de la oposición en bloque, para quienes "lo único que mueve a la alcaldesa es un afán recaudatorio", celebraron este domingo una charla informativa junto con la ya constituida Plataforma de Afectados.