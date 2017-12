El Ayuntamiento se interesa por la cobertura de la fibra óptica

Desde la Delegación de Atención Ciudadana, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), Estadística y Documentación del Ayuntamiento de Roquetas se está contrastando la información que se posee en el consistorio sobre las zonas del municipio que aún no tienen cobertura de fibra óptica. A través del perfil oficial en redes sociales se está preguntando a los vecinos por aquellas viviendas en las que todavía no exista dicha cobertura. "Si ningún operador te oferta este servicio en tu domicilio, no dudes en dejarnos un comentario (o mandarnos un mensaje privado) para que podamos identificar la zona y podamos hacerles llegar esa información, de cara a que tenga cobertura en un futuro. Gracias por colaborar", reza el aviso.