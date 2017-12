¿Bollería industrial? Ni se la conoce ni se la espera

Darse una vuelta por los establecimientos dedicados a la panadería, pastelería, bollería y confitería presentes en el Mercado Municipal de Roquetas puede convertirse en una acción de alto riesgo para aquellos que no pueden consumir o abusar del azúcar. No obstante, todos ellos cuentan entre su gama a la venta con productos edulcorados y aptos para diabéticos. Varios elementos coincidentes definen a estos rincones golosos presentes en la Plaza roquetera, especialmente el caráctaer artesanal de todos sus productos. Aquí no se encuentra bollería industrial. Todos cuentan con obradores propios y varias décadas de experiencia a sus espaldas, ya sea en el propio mercado de Roquetas o en otros emplazamientos.

Es el caso de Olinka Salas, natural de Almería y que recientemente se trasladó a Aguadulce. Cuenta que "cuando conocí el proyecto del mercado, aposté por instalarme, porque es un mercado que puede llegar a convertirse en algo distinto, me gusta mucho me parece innovador y no el típico mercado de toda la vida". En su caso, su empresa cuenta con 31 años de experiencia y procede de la capital, donde vende al por mayor.

También de nueva instalación es el puesto de la Pastelería El Pulpo, cuyo obrador acumula cinco décadas de vida. Su responsable, Pilar Alvarado, se muestra satisfecha de la evolución que está teniendo su negocio y cree que el mercado roquetero "va cada día mejor". La que sí es una firma veterana es la de Pan y dulces caseros Moya. Margarita Moya afirma que llevan 20 años con el obrador y ya estuvo en el anterior mercado y en el provisional. Está convencida de que "la Navidad va a ser buena y todos vamos a ir a más, porque ya se está notando".

pastelería el pulpo.En esta pastelería, que cuenta con otros puntos de venta y una experiencia de cinco décadas, se pueden encontrar productos caseros de alta calidad, como tartas de queso, variedad de pasteles, merengue o tortas de chicharrones, entre muchos otros. Cuentan con riquísimo pan recién hecho.