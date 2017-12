Bonita muestra de villancicos de Primaria y Secundaria

El Teatro Auditorio de Roqueta de Mar acogió la Muestra de Villancicos de estudiantes de Primaria y Secundaria de los centros de municipio, que este año contó con una gran participación de alumnos sobre el escenario y que reunió a más de 1.000 personas en el Auditorio. La cita se enmarca en las muchas actividades en torno a la Navidad que se están celebrando durante todo el mes de diciembre en el municipio de Roquetas de Mar.

En la Muestra de Villancicos de este 2017 para los alumnos de primaria participaron un total de siete centros educativos del municipio.

Uno de los centros más aplaudidos por sus interpretaciones fue el Colegio Saint George

En primer lugar actuó el CEIP Posidonia, que se subió al escenario del Auditorio con un grupo formado por 27 alumnos, que interpretaron los villancicos 'Gatatumba' y '¿Dónde está?' de Rafael Muñoz. Seguidamente le tocó el turno al CEIP Gabriel Cara, con un grupo de 55 alumnos que cantaron 'Mis querido Reyes Magos' y 'Arre Borriquito'. A continuación le llegó el turno al CEIP Virgen del Rosario, con un grupo de 16 alumnos que interpretaron los villancicos 'Jingle Bells' y 'Noche de paz'. Seguidamente se subió a las tablas del Teatro Auditorio un grupo de 34 alumnos del CEIP Francisco Saiz Sanz, que cantaron 'Give us hope' de Jim Paupolis y 'Ave María' de Dante Andreo.

En quinto lugar actuó el CEIP Poniente, con un grupo de 57 alumnos y seis profesores. Hicieron los villancicos 'Cántame un villancico' y 'No te quieres enterar". El CEIP Virgilio Valdivia, con 50 alumnos en el escenario cantaron 'Adeste Fideles' y 'Gatatumba'. Y para concluir actuó el CEIP La Romanilla, que con 57 alumnos participantes interpretaron 'Aleluya' y 'Tarantán'.

En la Muestra de Villancicos de Secundaria participaron cuatro institutos radicados en el municipio. El primero en hacerlo fue el IES Sabinar, con la participación de 3 alumnos que hicieron 'Santa's coming for us' y 'Somewhere over the rainbow'. El Colegio Saint George, con 60 alumnos, hicieron 'Alegría' de El circo del sol y 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Fue una de las actuaciones que más sorprendio en la gala, muy aplaudidos por el público congregado.

En tercer lugar actuaron 27 alumnos del CEIP Llanos de Marín, que interpretaron en directo 'All i want for Christmas is you ('Todo lo que quiero por Navidad es a ti') y 'Es Navidad'. El cierre a esta concurrida y amena muestra de villancicos lo puso el CEPER Mare Nosrumn, con un total de 28 personas sobre el escenario. Cantaron 'Madroños al niño' y 'Cantaba José'.