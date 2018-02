Ciudadanos exige mejorar los accesos al cementerio y cambiar las escaleras móviles

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha exigido al Equipo de Gobierno que atienda su ruego para mejorar los accesos y las escaleras móviles del cementerio municipal por ser "peligrosas, pesadas y poco manejables". Así lo explica la portavoz de Cs, Lourdes García, tras recordad que la formación naranja presentó dicho ruego en el pleno del pasado 4 noviembre de 2016 y que volvió a repetir un año después tras comprobar que no se hizo nada.

"Es un peligro que nos transmitieron los usuarios, en su mayoría de avanzada edad, porque las escaleras están inutilizables y anticuadas; y los usuarios no cuentan con acerado en el acceso a pie al cementerio", enfatiza.

En este sentido, Lourdes García pone de manifiesto que las escaleras son "muy inseguras, tienen agujeros por la corrosión del óxido y algunas no tienen ni barandilla de sujeción". "No es una buena imagen de Roquetas de Mar que los usuarios que se acerquen al cementerio a visitar o adecentar los sepulcros de sus familiares y amigos se lleven esa impresión", añade la portavoz de Cs.

La edil de la formación liberal ha vuelto a denunciar que el Equipo de Gobierno viva "de espaldas a los roqueteros" y que esté "más preocupado" por hacer obras que no son de su competencia con el dinero de los ciudadanos y "no atienda" los servicios municipales básicos. Lourdes García reprocha a los populares que no respondan a las preguntas planteadas por Ciudadanos.