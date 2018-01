Gabriel Amat: "Es de las zonas más protegidas de Roquetas de Mar"

Gabriel Amat salió al paso tras las recientes movilizaciones populares solicitando que no se construya en el entorno de Las Salinas y la Ribera de la Algaida. En declaraciones a Canal Sur Televisión, el alcalde roquetero aseguró que esa zona "es de las más protegidas de Roquetas" y pidió a los detractores del proyecto "que no mientan". Según el regidor roquetero "hay 800.000 metros de parque comarcal declarados por la propia Junta. Si lo quieren declarar BIC, yo encantado, ellos aprobaron el Plan General y ellos pueden cambiar su normativa de ese terreno", dicho lo cual, defiende la urbanización de una zona que no invade lugares protegidos y de la que "solo se urbanizaría el 25%, porque el otro 75% es para zonas verdes y espacios en los que no se construirá".