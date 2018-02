Hernando pide apoyo para mantener la prisión permanente revisable

La sede del Partido Popular de Roquetas de Mar volvió a llenarse en el encuentro mensual con afiliados, al que asistieron el diputado nacional Juan José Matarí y el portavoz nacional en el Congreso de los diputados, Rafael Hernando, además del secretario del PP roquetero, José María González, y el vicepresidente provincial, Javier Aureliano García. El acto con los afiliados estuvo presidido por el alcalde y presidente del PP roquetero y almeriense, Gabriel Amat.

Fue Amat quien abrió este encuentro con la militancia y recordó los últimos avances conseguidos bajo su mandato en el municipio, como la apertura de la variante y el nuevo enlace proyectado entre la Avenida de Alicún y Las Salinas. "Hay pocos municipios que den tantos servicios pero, sobre todo, hay muy pocos que pueden decir que tienen capacidad para seguir aumentándolos; no solo capacidad de gestión, que la tenemos, sino, más importante, capacidad económica", afirmó.

Durante su intervención en la sede roquetera, Rafael Hernando pidió a los militantes que sean "la voz del Partido Popular" y difundan "los logros de este gran partido, a nivel local y también a nivel nacional, un partido que se encontró un país enfermo aunque parece que se olvida", subrayó el portavoz en el Congreso de los Diputados y representante por Almería en las cortes.

Rafael Hernando solicitó también el apoyo de los militantes y simpatizantes populares para la campaña de recogida de firmas iniciada con el objetivo de que no se elimine la prisión permanente revisable, y se refirió también a los Presupuestos Generales del Estado. "La política implica diálogo, pero también responsabilidad", declaró en alusión "a los partidos que se creen que hasta que han llegado ellos no amanecía". En el transfondo, subyace la crítica a Ciudadanos, que por el momento no ofrece apoyo para la aprobación de las cuentas públicas pese a que el pacto de investidura sigue vigente.

Hernando trató también ante el público el asunto de las pensiones y pidió a los militantes que "no se dejen engañar": "En 2011 se gastaba en pensiones 93.000 millones de euros y hoy se gastan 145.000 millones; y la pensión media ha ascendido a los mil euros, pero es más importante que no haya inflación, que seamos capaces de bajar los precios, que se tomen medidas como que las pensiones hasta 12.000 euros no paguen IRPF, y ahora estamos trabajando para que no lo hagan hasta 15.000 euros. Todo eso, que es lo que estamos haciendo, es más importante para las pensiones que el subirlas ocho euros", defendió.

El portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputadosconcluyó que al PP le quedan "grandes cosas por hacer y tenemos un gran proyecto para España", e invitó a todos los presentes a difundirlo "para que la gente pueda tener esperanza en el futuro".