El IES El Parador recauda fondos para reponer el material informático

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) El Parador organizó una fiesta de Halloween muy particular, que resultó un rotundo éxito de participación. El objetivo del evento era recaudar fondos para adquirir material informático que la Junta de Andalucía no renueva desde hace una década, según se denuncia desde el propio centro. "Si ellos no son responsables con el futuro de nuestros hijos lo seremos nosotros", protestaba una madre durante la celebración.

Unas 500 personas participaron en el evento, que se centró en la festividad de Halloween como temática. Los asistentes pudieron disfrutar de las tapas que habían cocinado las familias, música en directo del grupo "Los Camaleones", animación infantil y concurso de disfraces. "Las familias se han volcado con esta iniciativa y estamos muy contentos", indicó un portavoz del centro educativo.

El alumnado de 1º de Bachillerato participó como voluntario colaborando en la barra, la cocina y la zona de animación infantil. "Nosotros comenzamos hace cinco años trabajando por proyectos y sabemos lo importantes que son los ordenadores para que se puedan llevar a cabo", explicaba una alumna. Sus profesores también se mostraban orgullosos: "Ha sido estupendo verlos trabajar y desenvolverse sin problemas como un adulto más".

La actividad ha supuesto un paso más dentro de la campaña que se está llevando a cabo desde el AMPA Bahía, para conseguir comprar ordenadores. "Ya estamos pensando en el siguiente evento, una carrera solidaria para todas las edades que queremos celebrar antes de que acabe el año", explican desde la Junta Directiva.

El IES El Parador fue declarado centro TIC en 2005 y se le dotó con tres carros de portátiles. El centro lleva años haciendo lo imposible por alargar la vida de estos equipos. Un grupo de profesores han formado un equipo TIC que se encarga del mantenimiento, "pero ya es imposible, no podemos hacer milagros. Estamos utilizando portátiles sin teclados, la batería no aguanta en muchos casos ni siquiera la hora completa, y tardan siglos en encenderse y apagarse", afirman.

"Queremos agradecerle a todos su asistencia, sobre todo al AMPA Bahía, que se está volcando con nosotros" concluye Juan J. Fernández, director del centro.