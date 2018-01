Iván Fernández es declarado deportista de alto rendimiento

El gimnasta Iván Fernández Ruiz, del Club Purpurina de Roquetas, ha sido recientemente reconocido como deportista de alto rendimiento por la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Una valoración que no ha llegado a compartir, por muy poco, con el también perteneciente al club, Adrián Munuera, con quien ha desarrollado su carrera deportiva casi en paralelo.

Esta valoración, otorgada por el máximo organismo deportivo a nivel andaluz, supone un gran espaldarazo para el deportista roquetero, que podrá optar a diferentes ayudas y beneficios que facilitarán el desarrollo de Iván Fernández como deportista. "Estoy muy contento, ya que es una ayuda para que pueda estudiar una carrera relacionada con el deporte. Además, sentir que reconocen todo el trabajo que has llevado durante tu vida deportiva es espectacular", comenta el gimnasta. En cuanto a su futuro como deportista, Fernández sueña en grande, pero a la vez tiene los pies en la tierra: "Me encantaría llegar a ser campeón de España y, en un futuro, poder ser entrenador y poder transmitir todo lo que he aprendido, hacer algunas 'master class', en definitiva, vivir de esto".

Sus entrenadoras del Club Purpurina, Alicia y Vanesa Robles califican este logro como "un acontecimiento muy importante, no sólo para la gimnasia rítmica sino para todo el deporte roquetero". Las preparadoras añaden que "será una inyección de motivación muy grande para ambos gimnastas, que ven cómo sus esfuerzos son recompensados".

El Club de Gimnasia Rítmica Purpurina, perteneciente a las Escuelas Deportivas Municipales de Roquetas de Mar, cuenta con más de 350 alumnos dirigidas por ocho entrenadoras crecidas y formadas a lo largo de los 10 años de vida de una entidad que ya es referencia en el deporte roquetero. "Nuestra manera de enseñar va mucho más allá de la práctica deportiva, intentamos formar a nuestros alumnos y alumnas en valores como el esfuerzo, la dedicación y la disciplina para que los apliquen en todas las facetas de su vida", explican las entrenadoras.

El concejal-delegado de Deportes, José Juan Rubí, señala la importancia de este reconocimiento que "va a cambiar la vida deportiva de este gimnasta, que ahora podrá emplearse mucho mejor en mejorar y alcanzar las metas que se proponga". Desde el Club Purpurina aprovecharon para agradecer la implicación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con esta disciplina.