Kilian García, octavo en el Campeonato del Mundo de Triatlón Xterra celebrado en Hawai

El roquetero Kilian García Rodríguez, miembro del Club Triatlón CTR 360, se convirtió en uno de los 900 participantes que tomaron la salida en el Campeonato del Mundo Xterra, de triatlón de montaña, competición considerada como una de las más duras que existen de esta modalidad, disputada en Maui, Hawai. Finalizó el recorrido en un magnífico tiempo de 3 horas, 6 minutos y 9 segundos, una marca que le sirvió para sellar el octavo puesto del mundo en su categoría, entre 30 y 34 años de edad, y colocarse en el top 50 mundial.

La prueba consiste en recorrer a nado 1.500 metros en el Océano Pacífico, para después enfrentarse a 20 millas en bicicleta por circuitos que transcurren en plena selva con más de 1.200 metros de desnivel. Se finaliza con una carrera a pie de una distancia de 9 millas, en un recorrido lleno de rampas con las dificultades añadidas de la humedad y altas temperaturas que convierten a esta prueba en una carrera de supervivencia.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, felicita a Kilian por "su gran papel desempeñado en esta prueba de extrema dificultad. Ha llevado el nombre de Roquetas de Mar a una de las cumbres del triatlón mundial y eso nos hace sentirnos muy orgullosos".

Kilian García comentó tras la carrera que "llegué con los deberes hechos gracias a la planificación durante toda la temporada de mi amigo y entrenador Francisco Villaescusa. Sabía que el sector de bicicleta sería el más decisivo y me metí en el agua a mantener un ritmo alto para salir delante. En la parte final, Kilian explica que "llegué a rozar los puestos de podio y salí a correr en cuarta posición y con opciones de todo. El gran desgaste y el clima me dejaron correr a buen ritmo pero no fue suficiente. En pruebas de este nivel si no estás al 100% te penaliza. Estoy francamente muy contento".