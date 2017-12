Llámelo 'delicatessen', 'gourmet'... o cosa buena

Si por los vendedores del Mercado Municipal de Abastos de Roquetas de Mar fuera, todos los clientes deberían ir a comprar hambrientos. En ese caso, posiblemente sus ventas se dispararían, porque darse un paseo por sus amplias calles, con vistosos puestos a ambos lados mostrando lo mejor de cada casa, se convierte en todo un desafío incluso para el sujeto más desganado. Un gran (pero muy 'gran') queso parmesano a medio vaciar te invita a tirarte de cabeza en el puesto de los hermanos Pomares; jamones en jamoneros, en tabla firme o colgados cuales obras de arte, te avisan de que estás en zona carnívora; puestos de charcutería con un máster en salazones, o queserías de extenso y variado catálogo para elegir. Los reclamos para el estómago son muchos en el Mercado roquetero, que si algo tiene a la vista es calidad en su género, sin trampa ni cartón. A la vista no se le engaña tan fácilmente.

"A mí me gusta decir que tengo cosa buena. Nada de palabras como 'delicatessen' o 'gourmet'. Yo vendo lo que no se vende en los supermercados". Quien habla es Juan Martínez, 22 años como propietario de un puesto en el que puedes encontrar mojama, pulpo y pintarroja secos y una extensa gama de salazones, embutidos y productos de charcutería, con el jamón como 'presidente'. Cosa buena. Dos palabras muy fáciles de entender y que se alejan del 'postureo' de otros términos que a menudo encierran incremento injustificado de precio y no de la calidad anunciada.

Pese a que prácticamente todos los comerciantes de la Plaza sirven a domicilio y cogen pedidos que a veces llegan por teléfono, el valor añadido de interactuar con el comprador y, sobre todo, seleccionar el producto "es lo que hace diferente a los mercados como el nuestro", argumenta Manolo Pomares, quien considera fundamental "el trato diario con los clientes, el 'tú a tú' y la posibilidad de que tanto ellos como nosotros elijamos siempre el mejor producto posible".

Los carniceros y charcuteros del nuevo Mercado Municipal de Roquetas están contentos por unanimidad. Todos con los que dialogó este diario (había algún puesto más cerrado en el momento de las entrevistas) se declaran optimistas y constatan que, aunque se puede mejorar en afluencia de clientela, "cada día vamos un poquito a más, lo notamos a diario", según palabras de José Moreno, de Avicoponiente, teoría que comparte su vecina de puesto, Lucía Moreno, de la Carnicería Charcutería Virgen del Mar, quien además remarca que "el mercado está precioso".

Y entre las opiniones recogidas, mucho valor tiene la de Gádor Ruiz, quien lleva la friolera de 44 años al frente de su quesería, que ha conocido ya varios emplazamientos del mercado: "Yo soy muy optimista de cara al futuro, estoy segura de que vamos a seguir yendo a más".