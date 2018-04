PSOE y C's insisten en la Policía y Amat les 'invita' a que voten en contra del acuerdo con Interior

El Pleno Municipal se reunió ayer en sesión ordinaria y el asunto de la seguridad siguió sobre la mesa, una vez que se ha firmado el protocolo de actuaciones para el refuerzo de 59 efectivos de la Guardia Civil en el municipio y la puesta en marcha de un nuevo cuartel.

Uno de los puntos del orden del día se dedicó a la dación de cuentas por parte del alcalde de dicho pre-convenio con el Ministerio del Interior. El portavoz del PSOE, Manolo García, señaló que su partido siempre ha apostado "por un modelo compartido con Policía Nacional y Guardia Civil, y seguimos pensando que es necesaría una comisaría", aunque dejó claro que "obviamente no nos vamos a oponer al incremento de efectivos porque necesitamos más seguridad". En la misma línea se mostró Ciudadanos, quien manifestó a través de su portavoz, Lourdes García, que "hoy más que nunca es necesaria la Comisaría de Policía Nacional en nuestra ciudad". Al hilo, la formación naranja sostuvo que "es positivo que lleguen a nuestro municipio nuevos efectivos de la Guardia Civil", si bien solicitó también "más Policía Local, porque estamos por debajo de la ratio que establece la Unión Europea" y lamentó que una de sus propuestas fuera rechazada en comisión: la instalación de cámaras de seguridad que, dijo, "se hace en numerosos municipios y es una demanda de los vecinos". Pese a que este punto no era objeto de debate, Gabriel Amat respondió a los ediles críticos que " como alcalde creo que lo que necesita Roquetas es la mayor seguridad posible, y eso es lo que estoy haciendo; lo que hay que hacer es que cuando venga el convenio se diga que no queremos que tenga la Guardia Civil 193 efectivos, se vote desfavorable y sigamos esperando a la Policía. Lo que nos interesa es tener seguridad y lo que ha hecho este alcalde es buscar la forma de que Roquetas tenga 60 guardias civiles más".

El Pleno rechazó la urgencia de varias mociones presentadas por distintos grupos, que por tanto no se debatieron. El PSOE vio rechazada una para censurar la inversión prevista en Roquetas de los Presupuestos Generales del Estado. También se dio cuenta de un cambio en la gestión de la Plaza de Toros, que dejará de depender de Gestión de la Ciudad, que dirige Eloísa Cabrera, y pasará a manos de Deportes y Tiempo Libre (José Juan Rubí).

Además, la edil no adscrita, María José López Carmona, hizo un alegato por el respeto a su persona y a su labor que, dijo, no le tienen los grupos de la oposición desde que abandonara el grupo del PSOE.