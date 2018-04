Polémica entre el PSOE y el equipo de gobierno por el Centro de Drogodependencias

La situación actual y futura del Centro Comarcal de Drogodependencias de Roquetas de Mar fue ayer el objeto de una agria polémica entre el principal grupo de la oposición, el PSOE, y el equipo de gobierno. La misma surgió tras la visita que realizaron representantres del principal partido de la oposición a las dependencias del centro, tras la cual el portavoz del grupo municipal socialista, Manolo García, aseguró que el alcalde Gabriel Amat está "dejando morir" este organismo, que funciona por un convenio entre el consistorio, la Diputación y la Junta de Andalucía. Desde el equipo de gobierno, el edil José Juan Rodríguez rebatió a García y aseguró que "lejos de dejarlo morir, el Ayuntamiento trabaja continuamente para su mejora y para su profesionalización, siendo ésta una competencia directa de la Junta de Andalucía, que vuelve a descargar en el Ayuntamiento".

La queja más concreta expresada por el PSOE tiene que ver con la próxima jubilación del único médico del centro, que se producirá en julio, "pero al disponer de descansos acumulados, dejará su puesto a principios de mayo", remarcó García. El concejal de Recursos Humanos, al hilo, indicó que "ya se ha realizado la selección y el proceso de contratación de la nueva médico, que se incorporará inminentemente al Centro y cuya firma de contrato está prevista para este jueves". La réplica de García tampoco se hizo esperar: "No tendrá tiempo para formarse y conocer el trabajo antes de quedarse sola". Los socialistas también se quejan de que desde hace 12 años el centro no cuenta con ningún trabajador social, mientras que el equipo de gobierno subrayó que "actualmente trabajan en el centro una psicóloga, dos auxiliares de clínica e incluso una trabajadora social eventual". Según Rodríguez, el Ayuntamiento desembolsa 140.000 euros para la permanencia de un centro "en el que también colabora la Diputación, por tener un carácter comarcal", un desembolso municipal que supone, subraya, "más del doble de los 66.000 euros anuales que aporta la Junta de Andalucía, que es la que precisamente tiene las competencias exclusivas en el tratamiento de patologías, sin que los centros de salud del municipio lo hagan, por lo que debería ser la administración que proporcionara de forma directa y total la cuantía de la inversión del centro, algo que no hace".