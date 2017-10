Roquetas se pone seria con las cacas y reforzará la vigilancia y las sanciones

El municipio de Roquetas de Mar se ha puesto serio en el asunto de los excrementos de perro no recogidos por sus dueños en la vía pública. Esta conducta incívica será especialmente vigilada a partir de ahora, para lo cual la Policía Local ha creado una brigada especial, tanto para vigilar y sancionar como para velar por el cumplimiento efectivo de las multas, que tendrán una cuantía de 150 euros. Ayer se presentó la campaña de concienciación bajo el título No esperes que lo haga él, hazlo tú, impulsada desde el área de Ciudad Saludable ante el alarmante incremento detectado en el municipio, y del que muchos vecinos acuden al Ayuntamiento para quejarse. "Es muy triste que tengamos que adoptar estas medidas, pero no nos queda más remedio en pro de la salubridad de nuestro pueblo", indicó la edil responsable del área , Francisca Toresano.

La campaña se articula a través de carteles que se situarán en distintos emplazamientos en el municipio, tanto en parques y jardines como en las vías más transitadas . "El objetivo es educar a toda la persona que tenga un animal de compañía, lo mismo que en casa lo recoge y lo limpia, que se conciencien de que la vía pública es la casa de todos y que vivimos en convivencia, para lo cual es esencial el respeto y la educación", remarcó Toresano.

La Policía Local de Roquetas destinará medios a que se cumplan las ordenanzas municipales en esta materia. Para ello ha creado una brigada especial y una unidad para que se lleven a trámite estas denuncias de la Policia Local, de manera que sean efectivas vía recaudatoria.

Con anterioridad se puso en marcha otra campaña "que obtuvo resultados durante un tiempo", remarcó el Intendente Mayor, Miguel Ángel López, "pero se ve que a la gente ya se le ha olvidado y el problema vuelve a existir". En la misma línea, la edil incidió en que "hemos estado una temporada haciendo un seguimiento muy exhaustivo en las diferentes zonas y barrios del municipio, pero hemos visto que mucha gente no responde, y es por eso que actuamos".

El Ayuntamiento dispone de forma gratuita, a través de los distintos edificios de usos múltiples en los barrios y algunas clínicas veteraniarias, de bolsas para la recogida de excre mentos destinadas a facilitar la tarea a los dueños.

La especial vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre mascotas también implica un mayor rigor sancionador con los perros peligrosos o aquellos que vayan sueltos por sus dueños.