Los alumnos 'peques' de la Escuela de Música sorprenden un año más

Un año más, el festival de fin de curso preparado por el departamento de Música y Movimiento de la Escuela Municipal de Música de El Parador sorprendió a las familias por su originalidad y detalle. Durante los días 8, 9 y 10 de mayo se pudo disfrutar del Musical Infantil "Abuelitos, cantemos un cuento", idea original de Luis E. Ayala, interpretado por los alumnos de Música y Movimiento (de 4 a 7 años) y Musicoterapia, con la colaboración de alumnos matriculados en varias especialidades instrumentales: trompa, trombón, tuba y piano.

En total han participado en esta edición casi 200 niños, más de 60 en cada una de las tres sesiones, que han hecho viajar a los espectadores a países de cuento a través de la música: Hawaianos, príncipes y princesas, temibles piratas y un mercado árabe para recordar el relato de Simbad el Marino.

Todo ello con la música de bandas sonoras de películas y canciones muy conocidas por todos, como: "When you wish upon a star", BSO de la película Pinocho; "Over the rainbow", de la película: "el Mago de Oz"; "Chiquitita", canción del grupo sueco: ABBA; "Cuéntame" de Fórmula V, canción archiconocida gracias a la serie de TVE: "Cuéntame cómo pasó"; "Jálale" música perteneciente a la BSO de la película "Coco"; o "Yo contigo, tú conmigo", canción de Morat y Álvaro Soler, entre otras.

Además, en la mayoría de las canciones los alumnos han utilizado la Lengua de Signos y se han tratado valores como el respeto hacia los mayores, el trato y el comportamiento que tenemos que tener con ellos, así como la importancia de las personas mayores en nuestras familias.

El musical ha sido dirigido y coordinado por Luis E. Ayala e Ignacio Bolívar, los dos profesores del Departamento de Música y Movimiento de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar, quienes han contado también con la ayuda de otros miembros del claustro de la Escuela y padres de los alumnos para la espectacular decoración del escenario y puesta en escena.