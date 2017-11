"Sin las diputaciones, los pueblos no podrían hacer frente a sus necesidades"

-este sábado se celebra el Día de la Provincia. ¿Qué diría de las personas a las que se les han concedido las medallas?

-El Día de la Provincia representa la unión de los 103 municipios y la ELA de Fuente Victoria. En este Día se conmemora la constitución de la provincia y se rinde homenaje a aquellas personas o entidades que han trabajado en beneficio de todos los almerienses exportando los valores de nuestra tierra al resto del mundo. Este año reconocemos la trayectoria de Pérez Siquier, Medalla de Oro de la provincia, un prestigioso fotógrafo que ha sentado las bases de la fotografía documental española. También nos sentimos especialmente orgullosos del equipo humano que conforma Salvamento Marítimo, Medalla de lo Social. Sus efectivos desarrollan una gran labor de rescate, búsqueda y salvamento en el mar jugándose la vida por los demás. La provincia va a reconocer con la Medalla del Deporte, el ejidense Víctor Fernández, campeón del mundo de windsurf en dos ocasiones y único español con este título hasta el momento. Y la Medalla de la Cultura es para el grupo 'Los Puntos' que ha contribuido a la formación musical de varias generaciones con su música pop y miles de discos vendidos.

-¿Piensa el presidente que se sienten los almerienses identificados con su territorio?

-Los almerienses no sólo nos sentimos identificados, sino que también estamos muy comprometidos con nuestra tierra. Almería es una provincia a la que nadie le ha regalado nada y que se ha desarrollado gracias al esfuerzo y el trabajo de su gente. El carácter emprendedor de los almerienses ha permitido que sectores como la Agricultura, el Mármol, el Turismo o el Cine sean actualmente las cartas de presentación que nos están dando a conocer en los cinco continentes. Los almerienses cada vez estamos más convencidos de que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y este Día de la Provincia ensalza ese valor de pertenencia, unidad e identidad con el territorio. Se refuerzan los lazos de hermandad entre los municipios, se ponen de manifiesto los referentes históricos, sociales y culturales de nuestra tierra y se asienta el sentido de pertenencia y unión a una institución común. Es el día de la identidad provincial.

-¿Qué papel juega la Diputación en la vida de los municipios?

-Es el Ayuntamiento de Ayuntamientos y el nexo de unión de los 103 municipios y la entidad menor. La Diputación vela por las necesidades de nuestros pueblos y garantiza los servicios e infraestructuras básicas a todos los vecinos de la provincia. Desde la Institución Provincial hemos apostado de manera decidida por fijar la población en los municipios más pequeños, invirtiendo en materia de agua, mejorando la red viaria e incentivando a las empresas para que sienten sus bases en los municipios y creen empleo, Ayudamos mucho a las Pymes para que sigan creciendo y sean el verdadero motor económico de los pequeños pueblos. Diputación incluso ha llevado a cabo proyectos de unión de las Pymes para que unidos sean más fuertes, como es el caso de nuestra marca gourmet de la provincia Saboresalmeria.

-Aunque el debate se ha frenado, ¿qué piensa Gabriel Amat de que se pudieran suprimirse las Diputaciones?

-Si las Diputaciones no existieran, habría que inventarlas. Quien diga eso, no conoce realmente la labor de la Diputación y no ha pasado evidentemente por la gestión de estas instituciones. Las Diputaciones son la herramienta más útil que tienen los municipios más pequeños a su disposición. Sin las Diputaciones, los pueblos no podrían hacer frente a las necesidades más básicas de todos sus vecinos. Y eso no lo digo yo solo, puedes preguntarle a cualquier alcalde de cualquier municipio, sea del color político que sea. En Almería, la Diputación ha solucionado los problemas de agua a decenas de pueblos, les adelanta el dinero de recaudación para que puedan pagar incluso las nóminas, invierte en infraestructuras y gestiona planes creando empleo.

-¿Qué planes hay para los pueblos de cara a 2018?

-Vamos a seguir trabajando en la misma línea, invirtiendo en los municipios, ampliando servicios y garantizando la calidad de los mismos. El presupuesto de 2018 será social, inversor y sigue creciendo, dado que hemos conseguido que la Diputación esté saneada y sea una de las más inversoras de Andalucía. Además, seguiremos apoyando a las empresas para que sigan siendo un motor de empleo. La promoción de nuestro turismo interior, así como de la costa, será un año fundamental y seguirá dando los buenos resultados turísticos registrados hasta la fecha. Son medidas que evitan la despoblación y que generan riqueza.

-¿Cómo apoya la Diputación el emprendimiento en la provincia?

-Aunque la Diputación no tiene competencias en materia de empleo, sí tenemos un Área de Promoción Económica y Empleo que diseña acciones encaminadas a la formación y ayuda a quienes quieren crear su empresa. Buenos ejemplos son los planes de Dinamización Empresarial y las Ferias de Oportunidades Profesionales, así como talleres y cursos que respaldan a estos empresarios para poner en marcha o consolidar sus negocios. Asimismo, trabajamos de forma decidida para fomentar la inserción laboral de las personas sin empleo con formación adaptada a las necesidades del mercado en todas y cada una de las comarcas.

-La Diputación se topa con frenos a la hora de ayudar en áreas como los Servicios Sociales, ¿piensa que necesitan mayores competencias en estos asuntos?

-El Área de Bienestar Social está dotada con uno de los presupuestos más altos de la Institución. Es un ejemplo de nuestra apuesta por las medidas sociales. Partiendo de esa base, respetamos las competencias de cada administración, pero deseamos que se cumplan y se respeten. En los últimos seis años, la Diputación ha garantizado el Bienestar Social de la provincia adelantando el pago de servicios como los equipos de tratamiento familiar, la ayuda a domicilio o le Ley de Dependencia, a pesar de los continuos retrasos y de las deudas millonarias de la Junta. No sólo hemos gestionado estos servicios, sino que además hemos sido el banco de la Junta de Andalucía. Lo único que se necesita es que cada administración -en este caso la Junta- cumpla con los plazos y compromisos de pago.

-El turismo es otro eje en el que han trabajado desde la Diputación. ¿Qué labor están llevando a cabo para promocionar dicho escaparate turístico?

-El turismo es uno de nuestros pilares básicos. Cuando llegamos a la Diputación hace seis años, nuestra provincia apenas contaba con conexiones aéreas internacionales. Hemos pasado de siete vuelos a los más de 70 semanales con 15 países. Diputación ha consolidado la marca Costa de Almería a nivel internacional. Es una marca reconocible y competitiva en los mercados internacionales y la promoción que se ha realizado por segmentos ha propiciado que este año se haya superado el millón de pasajeros.

-Por último, ¿qué quiere el presidente hacer con el futuro de la provincia?

-El presidente cuenta con un gran equipo de gobierno que trabaja por y para toda la provincia. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a que Almería se una tierra de oportunidades. Por ello, vamos a seguir trabajando para que la provincia sea aún más atractiva y cuente con todo lo necesario para la implantación de empresas y proyectos de futuro que sean generadores de riqueza y empleo.