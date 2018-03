"El ganadero de toros de lidia tiene que tener mucha memoria"

El ganadero onubense Fernando Cuadri fue el protagonista de una charla incluida en el ciclo Taurino 'El toro en las artes', que organiza el área de Gestión de la Ciudad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El ganadero respondió a las preguntas del periodista Paco Guerrero en la sala Juan Ibáñez de la plaza de Toros de Roquetas. En este acto estuvo presente la primera teniente de alcalde, Eloísa Cabera; la concejala de Cultura, María Dolores Ortega, y el edil José Galdeano.

Fernando Cuadri Vides, que nació en Trigueros (Huelva) y es ganadero e ingeniero industrial, se mostró encantado de asistir a Roquetas a hablar de toros y sobre todo subrayó que "me ha sorprendido el Museo taurino de Roquetas, me ha sorprendido la plaza y me sorprende la afición".

"A lo largo de mi vida al frente de la ganadería, somos ocho hermanos, me he preocupado mucho de ir a peñas y clubes taurinos para hablar de toros, no con la intención de enseñar, porque en estos 43 años que llevo al frente de la ganadería todavía no me he enterado bien lo que es el toro de lidia", aseguró. "Es importante conocer un poco el toro en el campo para admitir la lidia. Si no hubiera nacido en una ganadería y conociera un poco al toro, al haber ido a una corrida de toros me hubiera chocado", explicó Cuadri.

El ganadero onubense subrayó en su charla pública ante decenas de aficionados que "el toro se guía por el instinto y ese instinto depende mucho de las condiciones atmosféricas. Hay una variable que no depende del ganadero, y la conclusión es que en el comportamiento del toro más de un 40 por ciento no depende del ganadero, depende de otros factores".

Cuadri, que es un apasionado de la genética y siempre mantiene la lucha por la selección en el mundo de los toros, sostiene que "siempre he pensado que hay ganaderos como tales y luego hay personas que tienen ganado, que tienen animales. Es completamente distinto".

"El ganadero tiene que tenerle a los animales respeto y cariño. Pero además, el ganadero de toro de lidia, tiene que tener mucha memoria. En mi caso, me ha faltado memoria, pero si he tenido al lado a mi hermano Luis, que era un ganadero extraordinario, y José Escobar, el mayoral, que suele ser el 50 por ciento de una ganadería", subrayó Cuadri en Roquetas.

"La casta y la bravura tienden a desaparecer", aseguró el empresario onubense a preguntas del periodista, al tiempo que subrayaba que "estamos los ganaderos constantemente echándole un pulso a la naturaleza, queremos que el toro ataque y embista, pero al ser una condición que va en contra de su especie, la naturaleza tiende a eliminarlos".

Cuadri, a lo largo de su intervención, habló de la selección en los toros, del celo e incluso del parto de las vacas. El numeroso público asistió fascinado a las explicaciones de este ganadero, que demostró dominar su oficio, amarlo, y gozar de mucha sabiduría. "Llevo toda la vida observando el comportamiento de los animales y así poder sacar conclusiones", explicó el ganadero. Al hilo de esa experiencia, dijo estar "totalmente convencido de que el toro no sufre dolor durante la lidia".

Cuestionado por ejemplares inolvidables en su trayectoria al frente de la ganadería que fundara su padre en la década de los 50, el actual responsable del hierro onubense recordó al toro 'Aragonés', lidiado en la Plaza de Las Ventas de Madrid por el diestro Raúl Lancho. "Ese toro tenía cinco años. En el campo era muy burro, no peleaba, no se enfadaba, lo llevamos a Sevilla de sobrero, no se lidió y vino otra vez a la finca. Fue a Madrid ese año de sobrero, no se lidió y volvió a la finca. En el año 2009 lo llevamos a Madrid. Recuerdo que salió a la plaza y se asustó. El público empezó a pitarle, y luego Lancho lo toreó, el toro comenzó a embestir, siendo elegido el mejor toro de la Feria de San Isidro".