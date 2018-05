"Si ese hombre tiene un cuchillo... ¿Qué le digo? ¿No me apuñale?"

Encerrada en su casa, de baja médica y atemorizada. Así se ha quedado la denunciante (quiere mantener el anonimato) tras un suceso que, advierte, le ha hecho "visitar a cuatro médicos distintos en menos de 24 horas". La lista la inició el miércoles en Urgencias y siguió ayer en el médico de familia, una forense y la mutua. En el primero de ellos se constató "afonía por ansiedad, eritema y erosión superficial en mama izquierda". Con la baja médica y en tratamiento psicológico, asegura tener "mucho miedo", y más después de conocer que "familiares del agresor han estado todo el día llamando a mi empresa y mandando audios para que les dieran mi teléfono".

"Yo no sé si ese hombre me viene acechando desde hace más tiempo y ayer me pilló en el parque y me hizo eso, o si el día de mañana puede coger a una niña con 14 o 15 años", relata. "Si eso lo hace a las dos menos cuarto de la tarde, ¿Qué puede hacer a las 8 de la tarde?", se pregunta.

Esta trabajadora de la empresa ADARO denuncia la "inseguridad" que les genera tanto su trabajo como la gestión que del mismo se realiza por parte de sus superiores, a las cerca de cien compañeras que tiene: "Lo que me pasó cuando una usuaria con problemas mentales me atacó con un cuchillo le pasa a otra compañera, o a mí misma, que en ese momento está menos atenta o despistada, y la mata". Según señala, cuando reciben el encargo de atender a un nuevo usuario "nunca sabes lo que te vas a encontrar, porque nos mandan una documentación con el nombre, la dirección y un parte miserable sin apenas información", además de que, sostiene, "te tienes que estar desplazando sola, con unos horarios muy malos, y seguridad ninguna". De hecho, uno de sus miedos cuando tenga que reincorporarse a su trabajo reside en que "prácticamente todos los usuarios a los que visito son de la misma zona donde ha sucedido esto, conocen mi vehículo y me conocen a mí".

La denunciante también lamentó que, cuando avisó en primera instancia a la Policía Local, "me dijeron que no había patrullas disponibles y me derivaron al 062". Relata que "yo me pude escapar y aún así en un primer momento me siguió persiguiendo" y se cuestiona: "Si ese hombre tiene un cuchillo... ¿Qué le digo? ¿Perdone, no me apuñale? No quiero que vuelve a pasar y menos con gente que se bloquee y no sepa cómo actuar".