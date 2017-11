La oposición en el Ayuntamiento insta a que se sancione a la empresa del agua

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han anunciado su intención de solicitar en el Pleno de este próximo lunes la apertura de un expediente sancionador a la empresa de abastecimiento de agua por "incumplimiento del contrato de suministro" y la devolución de lo cobrado de más desde que se subió la tarifa del agua sin que la mejora de calidad llegara a todos los hogares. Para los partidos las obras anunciadas por el alcalde "no tienen mérito, ni para el Ayuntamiento ni para la empresa", entre otras cosas porque "llegan tarde". Recuerdan que los roqueteros llevan 18 meses sufriendo la subida del precio del agua justificada por la incorporación de agua desalada. "Es de una inaudita desfachatez que año y medio después venga a decir Gabriel Amat que ahora el agua es buena, lo que directamente significa que se ha estado cobrando indebidamente la subida de tarifa aprobada hace año y medio con el apoyo de Ciudadanos", afirman. Para PSOE y Tú Decides, la subida debería aplicarse a partir de enero de 2018, "una vez hechas las obras y conocidos los costes reales del suministro". La oposición cree que es una irregularidad que ya denunció en el momento de aprobación de la subida: "se estaba imponiendo una tasa a los vecinos de un agua que no iba a llegar a todos los hogares y de la que no existía estudio de los costes reales". La oposición considera que "el tiempo nos viene a dar la razón y Ayuntamiento y empresa reconocen que es ahora cuando llega el agua a todos los hogares; ahora se sabe el coste de compra del metro cúbico de agua, el coste de las inversiones realizadas y la proporción de agua desalada y de pozos".