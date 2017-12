Un millar de personas respaldan a Amat y al PP roquetero

Cerca de mil roqueteros asistieron el pasado sábado al encuentro navideño del Partido Popular de Roquetas de Mar, entre ellas, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, así como diputados, parlamentarios andaluces, el subdelegado de Gobierno o el alcalde de Almería. Pero sobre todo, cientos de familias y vecinos del municipio, simpatizantes del Partido Popular y que compartieron la satisfacción de un alcalde que se mostró orgulloso de los logros conseguidos desde que accediera al mandato municipal.

El encuentro le sirvió a Gabriel Amat para repasar algunas de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en los últimos meses: el arreglo de decenas de calles, las balsas de tormentas de Avenida Faro Sabinar y Playa Serena, plazas, el parque de Los Bajos, el centro deportivo de Las Marinas, el semienlace de Aguadulce, el Mercado..., y el que, para el propio Amat, ha sido el mejor servicio realizado en 2017: la variante de Roquetas. "Hemos pasado de tardar 50 minutos desde la A7 a la Urbanización, mucho más en verano, a tardar seis", declaró.

"Todo esto son servicios, es calidad de vida para nuestra gente. Y poder lograrlo es el único motivo por el que merece la pena ser concejal o ser alcalde", afirmó Gabriel Amat. Por ello, el presidente del PP de Roquetas recordó cómo se encontraba el municipio en el año 1995, cuando tomó posesión como alcalde, en cuanto a servicios y situación económica, "pero hicimos los deberes y hoy tenemos el Ayuntamiento más saneado de toda Andalucía, a pesar de hacer tantos y tantos servicios".

En referencia a José María González, secretario del PP roquetero y que fue el encargado de abrir la velada, recordó que "hicimos un esquema en el año 1995 de cuáles eran las necesidades del municipio, un esquema que se ha cumplido salvo una cosa, el hospital. Que se va a cumplir pronto. El año 2018 va a ser el año en el que iniciemos el hospital", mantuvo. "Es la misión que tenemos y la mejor satisfacción que tengo, como alcalde, que me he dedicado en cuerpo y alma a defender los intereses del municipio, y para mí la política municipal ha sido y será siempre lo más importante que en política he hecho. Y esa misma política la hemos trasladado a los 103 municipios de Almería", concluyó Gabriel Amat, también en calidad de presidente de la Diputación Provincial.

El alcalde de Roquetas quiso aprovechar para "agradecer a todas las personas que nos acompañan su presencia, así como para felicitar estas Navidades y desear un próspero año a todos los roqueteros y a todos los que tiene relación con Roquetas. A todos os digo que en el futuro seguiremos trabajando".