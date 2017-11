El presupuesto de los 100 millones y del inicio del Hospital queda aprobado

Si el Pleno Extraordinario de ayer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el de la aprobación del presupuesto municipal para el próximo 2018, hubiera sido un partido de fútbol de máxima expectación, un gol en los primeros minutos le habría quitado cualquier atisbo de emoción. El empate a 12 entre los miembros del equipo de gobierno municipal y la oposición (todo apuntaba previamente a que todos los grupos que forman la misma iban a votar en contra) debía resolverse con el voto de la concejal no adscrita, María José López Carmona, que fue la primera en tomar la palabra una vez se llegó al punto del debate y votación. La ex edil socialista anticipó, nada más iniciar su alocución, que su voto sería positivo, lo que desnivelaba la balanza del lado del sí. En efecto, la votación final de 13-12 propiciaba la luz verde a unas cuentas que superan el umbral de los 100 millones de euros y que llevan como partida estrella 10 millones destinados al inicio de las obras del futuro hospital, con cuya construcción están de acuerdo todos los grupos, aunque la oposición en pleno, aludiendo a que no le compete al Ayuntamiento pagar su construcción y que además no sería un centro hospitalario completo, votara en contra de las cuentas.

Amat invita al PSOE a su reunión con la Junta

"Manolo, el día 30 me reúno con la consejera en Sevilla. A las 12:00. Vente conmigo a pelear por el hospital, quedas invitado. Para mí sería un éxito que vinieras, porque yo no voy de tapado nunca". Con estas palabras, dirigidas por el alcalde Gabriel Amat al portavoz socialista Manolo García, el regidor evidenciaba su disposición a hacer un frente común para poner en marcha cuanto antes un centro sanitario tan necesario para el municipio (en lo que todos los grupos coinciden). En cambio, todas las formaciones de la oposición tuvieron quejas, y así lo evidenciaron durante el debate, sobre distintos aspectos relacionados con esta infraestructura. Para Ciudadanos, que rechazó que la obra "se pague con dinero de los ciudadanos" y para el PSOE, debería ser la Junta la que acometiera la inversión del hospital, a lo que Amat respondió que si el ayuntamiento no hubiera conveniado con la Junta soportar el peso inversor de la Variante, ésta hoy en día no existiría. "Con el hospital está usted haciendo política y electoralismo", le reprochó García a Amat. "Con esos 30 millones que dice que vale construirlo se podría mejorar la calidad de vida de los roqueteros y de los barrios", indicó, si bien también especificó que el PSOE es consciente de que se necesita contar con un centro sanitario, pero "no con un consultorio grande". Y es que justamente la categoría con la que contará inicialmente el nuevo centro, Hospital de Alta Resolución, con menos servicios que, por ejemplo, el de Poniente o Torrecárdenas, fue otro de los motivos de crítica de los grupos de la oposición. que coincidieron en defender que Roquetas necesita un hospital completo. En esa opinion coincide Tú Decides con el PSOE. Amat mostró, al respecto, su deseo de que así sea en un futuro: "Es la Junta la que tiene que darse cuenta de que eso es lo que necesitamos, ahora mismo nos dice que esto es lo que se puede hacer. Tenemos más gente que en la zona de El Ejido durante todo el año, y más nacimientos que en la capital, y por eso estoy peleando para que cuente con paritorios", afirmó. Amat se mostró seguro de que "a la larga tendremos un hospital tan importante o más completo que el Ejido o Almería, y la Junta lo podrá hacer, porque tendrá terreno para ello ".