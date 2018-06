Los secretarios judiciales paran en exigencia de mejores condiciones

"Asumimos nuevas funciones a coste cero"

La preparación académica de los secretarios judiciales, sus años de formación, el proceso de oposiciones... son similares a las de jueces y magistrados. Sin embargo, se da el caso de que la secretaria judicial del juzgado de Violencia de Género de Roquetas, por ejemplo, cobre menos mensualmente que funcionarios del mismo juzgado, con una cualificacion y responsabilidades inferiores. Complementos salariales de carácter autonómico de los que sí disponen dichos funcionarios no los cobran los secretarios, dependientes del Ministerio. Los secretarios de la sede judicial de Roquetas exigen ser retribuidos al mismo nivel que el resto de funcionarios de rango A1 de Justicia, "como por ejemplo los médicos forenses", según explica David Pérez, uno de los trabajadores que paró ayer en señal de protesta. "La Ley 13/2009 nos atribuye una serie de responsabilidades que son retribuidas a coste cero", explica, al hilo, su compañero Héctor Medina. "No solo no se ha aumentado el salario, sino que hubo un recorte que no se ha recuperado y no se han reconocido las nuevas funciones. Cualquier otro A1 no baja de 1800 o 2000 euros de base", subraya.