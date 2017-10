Los socialistas amenazan a Torrecillas con llevarlo a los tribunales por obras ilegales

El PSOE del municipio de Albox ha exigido responsabilidades políticas y judiciales tras la apertura de unas zanjas junto al parque de Fofó, ya que este partido considera que el alcalde albojense Francisco Torrecillas ha podido cometer un delito de prevaricación.

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el pasado viernes, los socialistas afirmaban que "después de tres meses, hoy veíamos como operarios tapaban las zanjas abiertas en un solar cercano al parque infantil Fofó. La agrupación socialista de Albox considera indignante los miles de euros tirados a la basura de las arcas municipales, en otro arrebato más de este alcalde".

Asimismo, el PSOE añadió también en este escrito que "Una vez más, el Sr. Torrecillas tomó errónea y precipitadamente, la decisión unilateral de acometer trabajos en un solar privado, cuyo proceso de expediente de expropiación aun estaba en fase de información al público, por lo que estaría presuntamente, incurriendo en un delito de prevaricación y por tanto, nos reservamos tomas las actuaciones legales que correspondan", así como que "decidió abrir zanjas en base solo a una conversación; sin existir ningún tipo de documento o contrato legal y poniendo en riesgo además, la seguridad de viandantes, niños y ancianos en su mayoría, que transitan a diario por la zona" expresan en la nota de prensa.

Los socialistas también hicieron referencia a una publicación que el primer edil albojense hizo en su perfil de Facebook el pasado mes de julio: "se apresuró a anunciar a bombo y platillo desde su Facebook personal, el 23 de julio de 2017, la construcción de unas pistas en dicho solar cuando aun estaba en fase inicial el proceso de expediente de expropiación. El grupo socialista de Albox, le advirtió que no se debía proceder a realizar trabajos en este solar, añadiendo que el dueño dona el solar, algo que no es cierto puesto que ya estaba en fase de expropiación cuando no es cierto".

El Partido Socialista exige " transparencia, saber el costo total de esta osadía del polémico primer edil ya que para él, también aplicaremos la máxima de luz y taquígrafos".