Los socialistas cifran en un 43% la ejecución presupuestaria anual

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial considera "alarmante que a falta, tan sólo, de dos meses para acabar el año el equipo de Gobierno del PP haya ejecutado el 43% del presupuesto". La situación empeora, a juicio del portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, en el capítulo 6, el destinado a inversiones en municipios. "Actualmente, el PP tan sólo tiene en carga el 21% de los 55 millones previstos en este apartado, el "capítulo estrella de cualquier corporación", como ha definido Lorenzo quien ha calificado de atroz la inacción de Gabriel Amat y de su equipo".

"Tan sólo quedan dos meses para acabar el año y estas partidas no se pueden invertir a partir del 1 de enero", advirtió esta semana el portavoz socialista. "Si esto sucediera, tan sólo quedarían dos caminos: que el dinero no invertido pasara a remanente de tesorería para 2018 o que, en la línea de lo que el equipo de Gabriel Amat viene realizando en los últimos ejercicios, se vuelvan a producir muy cerca del período navideño los "decretos de diciembre", las subvenciones nominativas a ayuntamientos. "Estas subvenciones son buenas, porque los pueblos las necesitan", matizó Lorenzo, pero criticó, sobre todo, que lo que denotan es un "gasto a la desesperada porque no se están haciendo bien las cosas desde el principio del año".

En este sentido, los socialistas apuestan por diseñar, como marca la normativa, un Plan Estratégico de subvenciones y una norma provincial aprobada en Pleno en lugar de abusar de los decretos como, en opinión del PSOE, realiza el equipo de Gobierno del PP en Diputación.