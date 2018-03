Aplazada hasta el 15 de abril la quinta Marcha en Familia por la Igualdad

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado el aplazamiento de la V Marcha en Familia por la Igualdad, que dentro de la programación de actividades del Día Internacional de la Mujer estaba prevista para mañana domingo, día 18. Según explicó el regidor, "las previsiones meteorológicas que prevén un 90% de lluvia para el domingo a la hora prevista para la Marcha, aconsejan el cambio de fecha, por lo que el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM ) ha decidido trasladar esta actividad al próximo día 15 de abril". Para ese día estaba anunciada la celebración de la 2º Carrera por la Mujer, con la que se cerraba la programación y que también cambiará de fecha, a una posterior aún por determinar.

El CMIM de Vícar, tenía ultimado todos los preparativos de esta quinta edición de la Marcha en Familia por la Igualdad, un acto que por su relevancia social no se ha querido deslucir, por las anunciadas condiciones meteorológicas adversas. Según la concejala de Mujer, Maricarmen García, "el objetivo de esta actividad es hacer partícipes al mayor numero de familias vicarias, deseamos que esta marcha reivindicativa sea una fiesta para todos, algo que pensamos no sería posible si no se ve acompañada de una buena climatología, de ahí que hayamos decidido celebrarla en otra fecha en la que esperamos sea soleada".

La citada marcha partirá desde la Glorieta de la Cultura, en Venta Gutiérrez, para cubrir en ida y vuelta el tramo del Bulevar Ciudad de Vícar que separa este punto de la rotonda de Mujer, en La Gangosa. Este evento reivindicativo contará como en ediciones anteriores con expositores y el reparto de dorsales, antes de la salida de la marcha, que recorrerá una distancia aproximada a los cinco kilómetros, bajo la tutela de Policía Local y Protección Civil. Además y durante toda la actividad en la zona de salida y llegada de la marcha, permanecerá instalada una zona lúdica con colchonetas y atracciones hinchables para los más pequeños. Tras la llegada a meta se llevará a cabo un sorteo de regalos.